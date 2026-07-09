Fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrenta nueva amenaza legal en EU

La operación ha generado críticas de trabajadores de la industria y dueños de cines, quienes temen pérdida de empleos

La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount podría enfrentar una nueva ofensiva legal en Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, varios estados preocupados por el impacto de la operación en la competencia podrían presentar una demanda para bloquear el acuerdo de US$110 mil millones tan pronto como la próxima semana.

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¿Por qué los estados podrían demandar para bloquear la fusión?

Según Reuters, fiscales estatales investigan si la adquisición de Warner Bros. Discovery por Paramount viola leyes estadounidenses contra fusiones que dañan ilegalmente la competencia. El fiscal general de California, Rob Bonta, ha tomado el liderazgo en esa revisión, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el asunto citadas por el medio.

Tanque de agua de Warner Bros. (imagen: AP)

La posible demanda abriría otro frente para una transacción que ya ha sido cuestionada por distintos sectores de Hollywood. Aunque el acuerdo recibió luz verde del Departamento de Justicia de EU en su revisión antimonopolio, una acción estatal podría retrasar el cierre si un juez decide pausar la operación mientras avanza el caso.

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El punto central es la concentración. La fusión uniría a Paramount Pictures y Warner Bros., dos de los cuatro grandes estudios de Hollywood. Esa combinación ha generado preocupación entre trabajadores de la industria y dueños de salas de cine, que advierten posibles efectos en la producción, el empleo y la cantidad de películas disponibles para el público.

Hollywood y los cines han expresado preocupación por la operación

La compra ha recibido críticas de actores, guionistas y otros integrantes de la industria, quienes temen pérdida de empleos si dos estudios importantes quedan bajo una misma estructura corporativa. Los dueños de cines también se han opuesto a la unión entre Warner Bros., estudio detrás de películas de ‘Harry Potter’ y ‘Superman’, y Paramount Pictures.

De acuerdo con el reporte, los exhibidores temen que la fusión derive en menos estrenos, una reducción en las opciones para los consumidores y un debilitamiento de la competencia. Para el negocio de salas, la cantidad de películas comerciales disponibles sigue siendo clave, especialmente después de años marcados por cambios en los hábitos de consumo y por la presión del streaming.

Paramount, por su parte, ha defendido el acuerdo con el argumento de que la unión con Warner Bros. Discovery le permitiría competir mejor por audiencias, talento e inversión. David Ellison, CEO de Paramount Skydance, ha intentado responder a las inquietudes de los exhibidores al señalar que los estudios combinados estrenarían 30 películas al año.

Un retraso podría encarecer el acuerdo para Paramount

La posible demanda estatal también tendría implicaciones financieras. Reuters señala que cualquier retraso podría aumentar los costos para Paramount, que ya se espera que cargue con alrededor de US$80 mil millones de deuda después del cierre de la transacción.

David Ellison, CEO de Paramount (imagen: New York Times)

Además, Ellison aceptó pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una cuota por demora de US$0.25 por acción si el acuerdo no se cierra antes de octubre. Ese pago equivaldría a unos US$650 millones en efectivo por trimestre.

El reporte también indica que una corte podría ordenar a Paramount y Warner Bros. Discovery mantener sus activos separados mientras se resuelve el caso. Ese escenario retrasaría los recortes de costos por US$6 mil millones que Paramount ha dicho que aplicaría después del cierre.

La posibilidad de una demanda aparece mientras varios estados buscan aumentar el escrutinio sobre grandes fusiones y adquisiciones, en un contexto en el que las autoridades federales antimonopolio han sido vistas como menos estrictas en este caso. Reuters menciona que analistas han señalado que las conexiones políticas de Paramount y otros factores pudieron facilitar su avance ante reguladores federales.

Por ahora, la demanda no ha sido presentada. Sin embargo, si los estados avanzan en tribunales, la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery podría entrar en una etapa mucho más incierta, incluso después de haber superado una parte importante de la revisión federal.

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