Florence Pugh asegura que perdió cientos de miles de seguidores por apoyar a Palestina: ‘Nunca tuve miedo’

La actriz de ‘Avengers: Doomsday’ cuestionó por qué Hollywood tardó tanto en hablar sobre la situación

La postura pública de Florence Pugh a favor de Palestina habría tenido consecuencias en sus redes sociales. La actriz, conocida por películas como ‘Midsommar’ y por interpretar a Yelena Belova en el Universo Cinematográfico de Marvel, considera que probablemente ha perdido cientos de miles de seguidores durante los últimos años por hablar abiertamente del tema. Sin embargo, asegura que nunca sintió miedo de hacerlo y ahora cuestiona por qué otras figuras de Hollywood tardaron tanto en pronunciarse.

También te puede interesar: Olivia Wilde asegura que nunca hubo una ‘pelea a gritos’ con Florence Pugh en ‘Don’t Worry Darling’

¿Florence Pugh perdió seguidores por apoyar a Palestina?

En una nueva entrevista con Vanity Fair, Florence Pugh habló sobre sus constantes publicaciones relacionadas con Palestina, entre ellas enlaces para apoyar iniciativas de ayuda humanitaria. La actriz considera que esta postura probablemente le ha costado cientos de miles de seguidores en sus diferentes plataformas.

Florence Pugh (Fotografía: Jordan Strauss/Invision/AP)

Pugh también se refirió a la reacción que ha visto dentro de Hollywood y aseguró que nunca tuvo temor de expresar públicamente su posición, incluso cuando muchas otras personas de la industria permanecían en silencio.

También lee: ‘NAZA’ y las impactantes revelaciones de oficiales israelíes sobre los ataques en Gaza: Uno admite que es un ‘genocidio’

“No sé por qué la gente tardó tanto en empezar a hablar y en sentir realmente empatía”, declaró. “Pero no, nunca tuve miedo. Y creo que, curiosamente, el hecho de que tanta gente optara activamente por no alzar la voz hizo que me sintiera aún más confundido… y, probablemente, con mayor legitimidad para hablar del tema.”

Según Vanity Fair, nadie de su equipo le recomendó mantenerse al margen del tema. La actriz, por el contrario, agradeció a quienes la ayudaron a participar en Together for Palestine pese a que el evento coincidía con la producción de ‘Avengers: Doomsday’.

Florence Pugh insiste en hablar sobre la crisis humanitaria

La actriz explicó que una de las situaciones que más le cuesta procesar es observar cómo la vida cotidiana continúa mientras sigue encontrando en redes sociales imágenes del sufrimiento de la población palestina.

“Sin embargo, sigue ocurriendo. Siguen muriendo bebés. Las madres siguen sufriendo. Es realmente horrible presenciar tanto dolor cuando gran parte de nuestras vidas parece simplemente seguir adelante.”

Pugh agregó que esta situación incluso ha cambiado su relación con las redes sociales, pues le resulta difícil publicar sobre buenos momentos de su vida y después encontrarse con imágenes de niños que han perdido a sus padres.

Su participación en Together for Palestine

En septiembre de 2025, Florence Pugh apareció por sorpresa en Together for Palestine, evento que logró recaudar más de 2 millones de dólares para organizaciones de ayuda humanitaria. El concierto reunió a artistas como Gorillaz, King Krule, Brian Eno, PinkPantheress, Cat Burns, Bastille, James Blake y Sampha.

Florence Pugh en ‘Thunderbolts*’ (imagen: IMDb)

Durante aquella participación, la actriz ya había defendido públicamente la necesidad de pronunciarse: “El silencio ante tal sufrimiento no es neutralidad. Es complicidad.”

También dejó otro mensaje ante los asistentes: “La empatía no debería ser tan difícil, y nunca debió haberlo sido. Simplemente te dejo esa reflexión.”

Las nuevas declaraciones llegan en un momento en el que otras figuras de Hollywood también han hablado sobre las consecuencias profesionales de sus posturas respecto a Palestina. Pugh, en cambio, sostiene que nunca tuvo miedo de hacer pública la suya y que su propio equipo tampoco intentó impedirlo.

Con información de Variety.

No te vayas sin leer: ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’: Así se filmó la escena de Spider-Man y Yelena en la alberca