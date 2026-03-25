FKA twigs demanda nuevamente a Shia LaBeouf por acuerdo de confidencialidad en caso de agresión sexual

La cantante sostiene que el actor intentó impedirle hablar sobre el proceso mediante cláusulas NDA

Los problemas para Shia LaBeouf no terminan. La cantante y actriz británica FKA twigs, expareja del actor, presentó una nueva demanda relacionada con el acuerdo que puso fin a su anterior caso por agresión sexual, reabriendo una disputa que se remonta a la denuncia original presentada en 2020. De acuerdo con un nuevo reporte, la artista sostiene que LaBeouf intentó utilizar cláusulas de confidencialidad para impedirle hablar públicamente sobre el caso.

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La nueva acción legal se produce después de que ambas partes resolvieran en 2025 la demanda inicial, la cual incluía acusaciones de agresión sexual, agresión física y daño emocional relacionadas con su relación entre 2018 y 2019.

¿Por qué FKA twigs presentó una nueva demanda?

Según los documentos obtenidos por TMZ, la cantante argumenta que las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo legal no pueden aplicarse en casos relacionados con agresión sexual. La demanda señala que el actor habría intentado hacer cumplir dichas disposiciones después de que ella ofreciera declaraciones en un reportaje de The Hollywood Reporter.

Shia Labeouf y FKA Twigs en 2018 (Fotografía: Melodie Jeng//GC Images)

La artista sostiene que estas restricciones serían contrarias a la legislación de California conocida como Stand Together Against Non-Disclosure Act (Unámonos contra la Ley de No Divulgación), que prohíbe acuerdos de confidencialidad en casos relacionados con acoso sexual, agresión sexual o discriminación por motivos de sexo.

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De acuerdo con los documentos, twigs afirma que esta nueva acción busca proteger a otras víctimas que no cuentan con los recursos para defenderse legalmente. En la demanda, la artista señala que su objetivo es:

“para reparar una injusticia, y también en nombre de otras mujeres que son víctimas de violencia sexual y doméstica y que no tienen los recursos para denunciar y defenderse de los agresores.”

Asimismo, acusa al actor de llevar a cabo una:

“campaña de intimidación y abuso del sistema legal.”

Las declaraciones que detonaron el nuevo conflicto

El desacuerdo legal se intensificó después de que LaBeouf presentara en diciembre una queja de arbitraje confidencial en la que alegaba que los comentarios de twigs en el reportaje violaban el acuerdo firmado tras la resolución del caso.

En la entrevista citada, la cantante explicó que, pese al cierre legal del proceso, no considera que el tema esté completamente superado (vía Just Jared):

“No, no diría que me siento segura. Me apasiona mucho colaborar con organizaciones como Sistah Space y No More para ayudar a las sobrevivientes en todo lo que pueda. Creo que en este momento se trata menos de mí y más de mirar hacia adelante. Simplemente, ya sabes, seguir adelante con mi vida.”

El actor habría solicitado una compensación económica que, según los documentos citados por TMZ, la artista considera “exorbitante”.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

Un nuevo capítulo en una disputa de varios años

La demanda original presentada en 2020 incluyó acusaciones de agresión sexual y violencia física durante la relación entre ambos. El caso se resolvió en 2025 mediante un acuerdo entre las partes, aunque el contenido completo del convenio no se hizo público.

Este nuevo proceso legal surge en medio de un periodo de alta exposición mediática para LaBeouf, quien recientemente ha sido noticia por diversos incidentes legales, incluyendo arrestos relacionados con un altercado durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.

El nuevo litigio podría reabrir el debate sobre el alcance de los acuerdos de confidencialidad en casos de agresión sexual, así como sobre el equilibrio entre privacidad legal y el derecho de las víctimas a hablar públicamente sobre sus experiencias.

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