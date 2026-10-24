FICM 2026: ‘6 meses en el edificio rosa con azul’, ‘Lo demás es ruido’ y ‘Chicas tristes’, entre los ganadores de la 24ª edición del festival

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) celebró la ceremonia de premiación de su 24ª edición, reconociendo a las producciones mexicanas más destacadas de su Selección Oficial. El encuentro cinematográfico, que se desarrolla del 16 al 25 de octubre, reunió a cineastas, intérpretes y representantes de la industria para celebrar el talento nacional, con reconocimientos que abarcan largometrajes de ficción, documentales, cortometrajes y proyectos en distintas etapas de producción.

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¿Cuáles fueron las películas ganadoras del FICM 2026?

La ceremonia se realizó en el Teatro Melchor Ocampo, donde el jurado dio a conocer sus decisiones tras evaluar las 96 películas que integraron la Selección Oficial. Los reconocimientos principales incluyeron los premios El Ojo, una escultura creada por el artista michoacano Javier Marín, además de incentivos económicos y apoyos para la producción cinematográfica.

‘Lo demás es ruido’ (imagen: IMDb)

‘6 meses en el edificio rosa con azul’, dirigida por Bruno Santamaría Razo, recibió el Ojo a Mejor Largometraje Mexicano, acompañado de un premio de 300 mil pesos. La producción también conquistó el Premio del Público a Largometraje Mexicano, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la ceremonia.

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Por su parte, ‘Lo demás es ruido’ obtuvo dos reconocimientos importantes: Mejor Dirección de Largometraje Mexicano de Ficción para Nicolás Pereda y Mejor Actriz para Teresa Sánchez.

Otra producción destacada fue ‘Chicas tristes‘, de Fernanda Tovar, quien recibió el Premio Casa Wabi-Escine para la dirección de una ópera prima. El reconocimiento consiste en una residencia artística de cinco semanas en Puerto Escondido, Oaxaca, para desarrollar un proyecto de intercambio cultural con las comunidades vecinas.

Asimismo, ‘El jardín que soñamos’, de Joaquín del Paso, recibió una mención especial del jurado y el premio a Mejor Fotografía, otorgado a Gökhan Tiryaki.

¿Qué otros reconocimientos se entregaron durante la ceremonia?

El jurado de Largometraje Mexicano de Ficción estuvo presidido por el cineasta Juan Antonio Bayona, acompañado por Jaione Camborda, Gabriela Ortiz y Amy Redford. Entre los reconocimientos interpretativos destacó el de Sam Louwyck, quien recibió el Ojito a Mejor Actor por ‘Salón de belleza’, mientras que Joaquín Ruano ganó Mejor Guion por ‘Nosotros’.

‘Nosotros’, de Joaquín Ruano (imagen: X/@FICM)

En la competencia documental, ‘Forensita’, de Pablo Vaca, obtuvo el Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano, mientras que ‘yātrā’, de Alejandro Rugama, recibió el Premio del Público en esa categoría.

El festival también reconoció producciones de animación, ficción y documental en formato corto, además de proyectos participantes en Impulso Morelia 12, una iniciativa que ofrece apoyos para películas en proceso de postproducción.

Lista completa de ganadores del FICM 2026

Largometraje Mexicano de Ficción

Ojo a Mejor Largometraje Mexicano: ‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo .

‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de . Ojo a Mejor Dirección: Nicolás Pereda , por ‘Lo demás es ruido’.

, por ‘Lo demás es ruido’. Ojito a Mejor Actriz: Teresa Sánchez , por ‘Lo demás es ruido’.

, por ‘Lo demás es ruido’. Ojito a Mejor Actor: Sam Louwyck , por ‘Salón de belleza’.

, por ‘Salón de belleza’. Mejor Guion: Joaquín Ruano , por ‘Nosotros’.

, por ‘Nosotros’. Mejor Fotografía: Gökhan Tiryaki , por ‘El jardín que soñamos’.

, por ‘El jardín que soñamos’. Mención especial del jurado: ‘El jardín que soñamos’, de Joaquín del Paso .

‘El jardín que soñamos’, de . Premio Casa Wabi-Escine para dirección de ópera prima: Fernanda Tovar, por ‘Chicas tristes’.

Largometraje Documental Mexicano

Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano: ‘Forensita’, de Pablo Vaca .

‘Forensita’, de . Mención especial del jurado: ‘Los mariachis perdidos’, de Francisco Ohem.

‘6 meses en el edificio rosa con azul’ (imagen: X/@FICM)

Cortometraje Mexicano

Animación

Ojo a Mejor Cortometraje de Animación Mexicano: ‘Cuna de lobas’, de Emilia Schettino Bustamante .

‘Cuna de lobas’, de . Mención especial: ‘Cartas a los perdidos’, de Adriana Monteforte Lahera.

Documental

Ojo a Mejor Cortometraje Documental Mexicano: ‘Voces del bosque’, de Teresa Camou y Arturo López Barrera .

‘Voces del bosque’, de y . Mención especial: ‘Nadie recuerda ese film’, de Andrés Pulido.

Ficción

Ojo a Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano: ‘Cuerda manual’, de Gustavo Obregón .

‘Cuerda manual’, de . Mención especial: ‘Albatross’, de Amandine Thomas.

Sección Michoacana

Ojo de la Sección Michoacana: ‘Buenos días, buenas noches, buenas tardes’, de Adrián González-Camargo .

‘Buenos días, buenas noches, buenas tardes’, de . Mención especial del jurado: ‘El sueño de las luciérnagas’, de Porfirio López.

Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje

Ganador: ‘Virgen de la esperanza’, escrito por Rafael Martínez García .

‘Virgen de la esperanza’, escrito por . Mención especial: ‘Brillantina’, escrito por Paula González Velasco.

‘Forensita’, de Pablo Vaca (imagen: X/@FICM)

Premios del Público

Largometraje Mexicano: ‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de Bruno Santamaría Razo .

‘6 meses en el edificio rosa con azul’, de . Largometraje Documental Mexicano: ‘yātrā’, de Alejandro Rugama .

‘yātrā’, de . Largometraje Internacional: ‘Naza’, de Yuval Abraham y Rachel Szor.

Premios de Impulso Morelia 12

Esta iniciativa reconoció proyectos cinematográficos en postproducción mediante distintos apoyos técnicos y económicos.

Premios Caffeine

‘Galerna’ , de Tatiana Huezo : Una semana en la sala de color de Caffeine, con un valor de 120 mil pesos.

, de : Una semana en la sala de color de Caffeine, con un valor de 120 mil pesos. ‘Toda el agua del mundo’ , de Diego del Río : Sesiones de diseño de flujo de trabajo de postproducción, valoradas en 167 mil pesos.

, de : Sesiones de diseño de flujo de trabajo de postproducción, valoradas en 167 mil pesos. ‘Homeboys’, de Alonso Garibay y Alejandro Bernal: Servicios de diseño y realización de títulos, con un valor de 100 mil pesos.

Premios Estudios Splendor Omnia

‘Raká’ , de Teresa Camou : Una semana de mezcla de sonido en sala THX.

, de : Una semana de mezcla de sonido en sala THX. ‘Katechon’, de Javier Toscano: Una semana de corrección de color en sala de monitoreo Dolby.

Premio José María Riba

‘Galerna’, de Tatiana Huezo.

Premios Estudios Churubusco

‘Legítima’ , de Elisa Miller : 350 mil pesos en servicios de postproducción de imagen y sonido.

, de : 350 mil pesos en servicios de postproducción de imagen y sonido. ‘Toda el agua del mundo’, de Diego del Río: 350 mil pesos en servicios de postproducción de imagen y sonido.

‘Nadie recuerda ese film’, de Andrés Pulido (imagen: X/@FICM)

Premio Ambulante-Eugenio Polgovsky

‘Homeboy’, de Alonso Garibay y Alejandro Bernal: 100 mil pesos destinados a completar la postproducción del proyecto documental.

Otros reconocimientos especiales

Beca ECAM + Casa de México en el Cine + FICM

Santiago Maza recibió una beca para cursar un máster en Distribución en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid.

Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México

Musa a Mejor Largometraje Documental realizado por una mujer: ‘Mi sangre es petróleo’, de Vania Carolina Quevedo .

‘Mi sangre es petróleo’, de . Mención especial: ‘Hijas del bosque’, de Otilia Portillo Padua.

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