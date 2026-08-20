Fans descubren enorme error de continuidad en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ durante la pelea con Hulk

La cinta volvió a llamar la atención de los fans después de que se detectara un error de continuidad

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ sigue dando de qué hablar en taquilla y entre los fans del MCU, pero ahora no por una escena eliminada o una revelación de sus creadores, sino por un error de continuidad detectado en una de sus secuencias de acción más comentadas. En redes sociales se viralizó que un fan encontró un fallo visible durante la pelea que involucra a Spider-Man, Punisher y Hulk en las instalaciones de Damage Control.

También te puede interesar: ¡Lo logró! ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ alcanza 2 mil millones de dólares en taquilla y está a punto de superar a ‘Avengers: Infinity War’

¿Cuál es el error de continuidad que detectaron los fans?

El momento ocurre durante la pelea contra Hulk. Al inicio de la secuencia, el personaje golpea el piso con fuerza y lo deja completamente destruido, convertido en escombros. Sin embargo, unos segundos después, cuando Frank Castle, interpretado por Jon Bernthal, es arrastrado mientras dispara contra Hulk, aparece sobre una zona del suelo lisa, intacta y sin el daño que debería verse después del impacto anterior.

Hulk contra Spider-Man en ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony)

Según el reporte, todavía se alcanzan a ver restos del daño causado por Hulk en algunas partes del piso, pero una sección aparece repentinamente reparada. El detalle resulta más evidente porque la cámara se enfoca en Frank Castle justo cuando está sobre esa superficie sin daños.

También lee: Tom Holland y el extraordinario salario que ganará tras el éxito de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’

El fallo no altera el sentido de la escena, pero sí llama la atención por tratarse de una secuencia de acción grande, ubicada en un momento clave de la película. Además, ocurre dentro de una producción que ha sido ampliamente comentada por su escala, su desempeño comercial y el regreso de personajes importantes del universo Marvel.

Los fans reaccionaron con burlas en redes

GamesRadar+ recopiló algunas reacciones de usuarios que detectaron el detalle y lo compartieron en redes sociales. Uno de ellos escribió: “Vaya metedura de pata para una película de 2.000 millones de dólares,” en referencia al enorme desempeño comercial de la película.

how did the floor fix itself after hulk smashed it 😭 pic.twitter.com/65jk1fXCgP — Marvel Decoded (@MarvelDecoded) August 18, 2026

Otro fan comentó: “Los editores son perfeccionistas, así que se están tirando de los pelos por esto.” La frase apunta a que un error de este tipo suele ser especialmente notorio en producciones de gran presupuesto, donde las escenas pasan por múltiples etapas de edición, revisión y efectos visuales.

Una tercera reacción tomó el fallo con humor y convirtió el piso en el verdadero protagonista del momento: “Ese suelo tiene la mejor capacidad de regeneración de todo el universo cinematográfico de Marvel.”

El comentario se volvió llamativo porque resume el problema visual de la escena: Hulk destruye el suelo en una toma, pero poco después una parte parece haber recuperado su estado original sin explicación dentro de la continuidad del combate.

Una escena que ya venía generando conversación

‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony Pictures)

El error no impide que la pelea sea vista como uno de los momentos más destacados de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’. La secuencia ya había generado conversación por la participación de Hulk y Punisher, además de las versiones alternativas del enfrentamiento que fueron reveladas recientemente.

Antes de este nuevo hallazgo, se dio a conocer que Marvel Studios trabajó distintos finales para la pelea entre Spider-Man y Hulk. Una de esas versiones mostraba a Peter Parker usando un guantelete tipo Shocker para noquear al Gigante Esmeralda, pero el público de prueba no reaccionó bien porque sintió que Hulk era derrotado con demasiada facilidad.

También se reveló que hubo una versión más brutal del combate, descartada por Marvel porque mostraba a Hulk llevando la violencia demasiado lejos. Ahora, el error del piso suma otro detalle curioso a una escena que, pese a sus ajustes y tropiezos visuales, sigue siendo una de las más comentadas de la película.

No te vayas sin leer: Kevin Feige promete un largo futuro para ‘X-Men’ en Marvel: ‘Hay sagas y sagas que no se han contado’