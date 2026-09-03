Estudio revela que los jóvenes quieren ver más personajes espirituales

Hollywood ha encontrado una petición llamativa entre el público que persigue con mayor insistencia, ese conformado por adolescentes y adultos jóvenes que quieren historias que tomen la religión en serio. Una investigación relacionada con UCLA señala que las generaciones nuevas están en busca de personajes espirituales complejos, alejados del fanático decorativo y el creyente perfecto.

¿Los jóvenes quieren ver su espiritualidad representada?

Espiritualidad en pantalla no es lo mismo que sermones en loot. De acuerdo con la nueva información, los aludidos quieren observar dudas, cambios personales, desacuerdos familiares y personajes cuya relación con lo sagrado pueda evolucionar. El estudio Future of Faith realizó 24 grupos virtuales con 86 participantes de 14 a 24 años entre enero y abril de 2026. Después aplicó una encuesta nacional a 2 mil personas de entre 16 y 24 años. Menos de la mitad, cerca del 40%, consideró que los medios representan correctamente a quienes comparten sus creencias.

Alrededor del 70% de los encuestados religiosos afirmó que la manera en que aparecen sus tradiciones espirituales influye en el trato que reciben. Más del 97% de ese grupo y el 80% de quienes no se identifican como religiosos recordaron contenidos que los inspiraron o conmovieron espiritualmente.

Avatar de James Cameron (Foto: IMDb)

Yalda T. Uhls, fundadora y directora ejecutiva del Center for Scholars & Storytellers, habló sobre las peticiones: “Escuchamos de los jóvenes que querían ver personajes lidiando con la fe”. La investigadora explicó que esta etapa suele incluir el alejamiento del hogar y el cuestionamiento de las enseñanzas recibidas en la infancia. Los participantes criticaron las expresiones religiosas creadas para aparentar virtud y la vigilancia ejercida por algunas comunidades en internet; en pantalla desean conocer el lado ordinario de las creencias con familias que celebran la fe y jóvenes que preguntan.

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También pidieron ocupar espacios creativos donde se toman decisiones, pues una representación responsable requiere guionistas y productores familiarizados con las comunidades retratadas.

Cine y televisión que retratan temas espirituales

Los encuestados mencionaron como ejemplos positivos de cine y televisión como Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out y Más allá de la Luna. En televisión destacaron The Good Place, Ms. Marvel y Avatar: La leyenda de Aang, producciones que relacionan la espiritualidad con dilemas personales y responsabilidad moral.

Otro ejemplo es Avatar de James Cameron, que lleva esta clase de inquietudes al espectáculo de gran escala. La relación de los Na’vi con Eywa nos acerca a la naturaleza de Pandora, pero también a la memoria colectiva y a una red espiritual que une a los seres vivos de Pandora. El director ha explicado que la saga deposita en estos personajes valores humanos relacionados con la comunidad y la búsqueda de una existencia más armónica.

Brad Pitt en 7 años en el Tíbet (Foto: IMDb)

Siete años en el Tíbet también utiliza aborda el viaje espiritual al narrar la historia de Heinrich Harrer, interpretado por Brad Pitt, y presenta su cambio personal tras conocer la cultura budista tibetana y entablar amistad con el joven Dalái Lama. Su aprendizaje exige abandonar parte de su arrogancia y revisar sus prioridades.

Producciones recientes como The Chosen, Cónclave, Hereje y El testamento de Ann Lee han planteado preguntas religiosas mediante el suspenso y el drama. La próxima adaptación de El sobrino del mago, dirigida por Greta Gerwig y basada en Las crónicas de Narnia, también podría conservar los temas cristianos presentes en la obra literaria de C. S. Lewis.

La oportunidad espiritual que Hollywood todavía no aprovecha en cine y televisión

Los resultados fueron presentados el pasado 5 de agosto durante el encuentro Future of Faith, al que asistieron representantes de Netflix, Amazon, NBC y Lionsgate. Uhls comentó que las compañías ya exploran este terreno, y que el interés empresarial existe porque las películas dirigidas específicamente al público religioso han probado que pueden convocar espectadores y generar ingresos.

La investigadora considera que esas historias podrían salir de las divisiones especializadas y aparecer en comedias, aventuras, dramas juveniles o producciones fantásticas. “Es una gran oportunidad”, afirmó.

Con información de Variety.

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