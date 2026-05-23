Erin Moriarty pensó que iba a morir durante el rodaje de la última temporada de ‘The Boys’

La actriz también habló del impacto físico y emocional de enfrentar sus síntomas bajo el escrutinio público

El final de ‘The Boys‘ dejó a Starlight con un cierre más esperanzador que el de otros personajes, pero detrás de cámaras Erin Moriarty atravesó una experiencia mucho más dura. La actriz reveló que durante el rodaje de la quinta y última temporada enfrentó síntomas de la enfermedad de Graves antes de recibir un diagnóstico, en un periodo que describió como un infierno físico vivido bajo la mirada pública.

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¿Por qué Erin Moriarty pensó que iba a morir?

En un texto publicado en Time y retomado por Deadline, Erin Moriarty habló sobre el proceso que vivió antes de saber que padecía enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides. La actriz explicó que sus síntomas fueron tan intensos que sus médicos terminaron refiriéndola con un neurólogo.

Erin Moriarty en el último día de rodaje de ‘The Boys’ (imagen: Instagram/@erinelairmoriarty)

“Eventualmente, mis médicos me refirieron a un neurólogo”, escribió. Para ese momento, la incertidumbre ya era extrema. Moriarty confesó que llegó a prepararse mentalmente para la posibilidad de morir: “Para entonces, me estaba preparando para la posibilidad de morir. Sentía tanto malestar que la idea de la muerte me parecía un posible alivio. La muerte me resultaba menos aterradora que vivir en ese estado indefinidamente.”

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La actriz ya había hecho público su diagnóstico en junio de 2025, mientras seguía vinculada al cierre de la serie de Prime Video. En ese momento contó que, tras iniciar tratamiento, sintió una mejoría casi inmediata.

El peso de estar enferma bajo la mirada pública

El caso de Erin Moriarty también está ligado a las críticas que recibió durante años por su aspecto físico. Desde 2022, la actriz había denunciado comentarios misóginos sobre su apariencia, y en 2024 volvió a enfrentar especulaciones públicas sobre supuestas cirugías plásticas. Ella negó esas acusaciones y señaló que ese tipo de comentarios eran falsos y dañinos.

En su nuevo texto, Moriarty conectó directamente la enfermedad con la exposición pública. “Estos síntomas me afectaron mientras filmaba la última temporada de ‘The Boys’ y estaba más expuesta al público que nunca. Estaba pasando por el infierno físico de una enfermedad crónica en un escenario público”, escribió.

Después añadió que vivir una enfermedad de ese tipo en privado ya era emocionalmente difícil, pero hacerlo mientras otros especulaban sobre sus síntomas la afectó todavía más: “Hacerlo en privado ya es bastante dañino a nivel emocional, pero que se especule sobre mis síntomas físicos, se trivialicen y se desestimen fue devastador.”

La actriz perdió la conexión con Starlight durante el rodaje

Al hablar de Annie January, también conocida como Starlight, Moriarty dejó claro que el personaje marcó profundamente su vida. Sin embargo, durante el rodaje de la última temporada en 2025, la enfermedad la hizo sentirse desconectada tanto del papel como de sí misma.

Erin Moriarty en la temporada 5 de ‘The Boys’ (imagen: Amazon Prime Video)

La actriz explicó que los síntomas, todavía sin diagnóstico en ese momento, afectaron su memoria, su relación con su propio cuerpo y su capacidad para sostener la presencia emocional que siempre había cuidado en su trabajo.

Ahora, Moriarty espera que contar su experiencia ayude a otras personas a buscar atención médica antes. Su testimonio llega después del final de ‘The Boys‘, pero también recontextualiza una etapa en la que su apariencia fue discutida públicamente mientras ella intentaba entender qué le estaba ocurriendo.

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