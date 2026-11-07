¿En qué orden ocurren las películas y series de DC? James Gunn da el visto bueno a una cronología que abarca más de una década

El nuevo DCU sigue adelante con la expansión de sus películas, series y producciones heredadas de la etapa anterior de DC, lo que ha convertido su cronología en una de las principales dudas entre los fans. Ahora, una línea temporal elaborada por seguidores recibió el visto bueno parcial de James Gunn, quien respondió que el orden propuesto está “bastante bien”.

También te puede interesar: James Gunn defiende el futuro de DC Studios y explica por qué quiere seguir el ejemplo de ‘Star Wars’

Aunque el codirector de DC Studios no la convirtió oficialmente en una cronología definitiva, su reacción permite establecer con mayor claridad cómo se conectan proyectos que abarcan desde ‘Lanterns’ hasta ‘Man of Tomorrow’.

¿En qué orden ocurren actualmente las historias del DCU?

La cronología comienza con los primeros cinco episodios de ‘Lanterns’, cuya historia principal se desarrolla en 2016, aunque la serie también presenta acontecimientos todavía más antiguos. Después aparece ‘Clayface’, colocada tentativamente en 2021, aunque Gunn únicamente ha confirmado que ocurre en el pasado y antes de ‘Creature Commandos’.

Aaron Pierre y Kyle Chandler en ‘Lanterns’ (Imagen: HBO Max)

La lista continúa con ‘The Suicide Squad’, situada alrededor de 2022, seguida por la primera temporada de ‘Peacemaker’. Sin embargo, esta parte continúa siendo problemática. Gunn ya había reconocido que, para hacer coincidir mejor la película con ‘Superman’, posiblemente habría que trasladar sus acontecimientos hasta 2023 o 2024.

También lee: James Gunn revela sus planes para el nuevo Batman y asegura que podría elegir a un actor que ya apareció en otras producciones de DC

‘Blue Beetle’ aparece después, en 2023, aunque su situación dentro del canon también tiene matices: Gunn ha confirmado que el personaje de Blue Beetle pertenece al DCU, pero no necesariamente todos los acontecimientos de la película. Después llegarían ‘Creature Commandos’ en 2024, ‘Superman’ en mayo de 2025 y la segunda temporada de ‘Peacemaker’ aproximadamente un mes más tarde.

‘Supergirl’ y ‘Lanterns’ preparan directamente ‘Man of Tomorrow’

A partir de 2026, las conexiones comienzan a resultar más claras. ‘Supergirl’, protagonizada por Milly Alcock, ocurre después de ‘Superman’ y antes de ‘Man of Tomorrow’. La película termina colocando nuevamente a Kara cerca de su primo, interpretado por David Corenswet, antes de su siguiente aparición.

Los últimos episodios de ‘Lanterns’ también saltan hasta 2026. Al terminar la temporada, John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, ya actúa como Green Lantern de manera independiente y queda preparado para regresar un año después.

‘Man of Tomorrow’ se desarrolla en 2027. El propio James Gunn ha explicado que la película ocurre “básicamente en tiempo real” respecto al calendario real, por lo que su estreno y los acontecimientos de la historia seguirán una relación temporal cercana.

James Gunn todavía advierte que algunas fechas no encajan perfectamente

La cronología fan fue compartida en Threads y recibió una respuesta breve pero significativa de Gunn: “Creo que esto está bastante bien.”

Eso no significa que todas las fechas hayan sido confirmadas oficialmente. El propio cineasta reconoció recientemente que “No es posible hacer que las cosas queden perfectamente alineadas”, especialmente cuando se intenta integrar proyectos como ‘The Suicide Squad’ dentro de una continuidad creada posteriormente.

David Corenswet, James Gunn y Nicholas Hoult en el set de ‘Superman’ (imagen: EW)

También permanecen sin ubicación precisa la segunda temporada de ‘Creature Commandos’ y ‘The People v. Gorilla Grodd’. Esta última ocurrirá después de ‘Man of Tomorrow’, aunque Gunn adelantó que su estructura de true crime permitirá saltos entre diferentes momentos.

Por ahora, la cronología ofrece el panorama más claro disponible: un universo que comienza décadas antes de Superman, atraviesa distintas generaciones de héroes y desemboca en ‘Man of Tomorrow’ como uno de sus mayores puntos de encuentro.

Fuente.

No te vayas sin leer: James Gunn revela qué ocurrió cuando presentó sus planes para DC al nuevo jefe de Warner Bros. tras la histórica compra