Elon Musk podría invertir hasta 10 mil millones de dólares en Skydance tras la fusión de Paramount y Warner Bros.

La históica fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery podría abrir la puerta a una nueva alianza entre algunos de los empresarios más poderosos de Estados Unidos. Elon Musk, propietario de SpaceX, podría convertirse en inversionista de Skydance, el conglomerado encabezado por David Ellison. La posibilidad fue planteada por el magnate de los medios John Malone, quien anticipó una colaboración que también involucraría al servicio de internet satelital Starlink.

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¿Por qué Elon Musk podría invertir en Skydance?

De acuerdo con Deadline, John Malone presentó su pronóstico durante una conversación con Mike Fries, director ejecutivo de Liberty Global, en el International Council Summit del Paley Center for Media.

El empresario considera posible que SpaceX realice una inversión de entre US$8 mil millones y US$10 mil millones en Skydance, acompañada de un acuerdo global de distribución de contenidos que permitiría a Starlink ampliar su presencia en el entretenimiento.

Elon Musk en ‘Musk’ (imagen: Bleecker Street)

“Creo que se avecina un acuerdo en ese ámbito. Quizás una inversión cruzada de entre 8000 y 10 000 millones de dólares”.

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Su predicción se apoya en las relaciones financieras existentes entre Elon Musk y Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison. Malone recordó que Larry participó en el financiamiento de la compra de Twitter por parte de Musk en 2022, mientras que acciones de Tesla contribuyeron a financiar la creación de Skydance.

“Estos tipos están muy entrelazados”, señaló el empresario, quien considera que sus vínculos podrían facilitar una colaboración entre ambas compañías.

Por ahora, se trata de una predicción de Malone, no de una inversión anunciada oficialmente por Musk, SpaceX o Skydance.

La deuda de Skydance y el posible papel de Starlink

La eventual alianza llega en un momento financieramente complicado para Skydance, después de completar la adquisición de Warner Bros. Discovery mediante una operación valorada en aproximadamente US$110 mil millones.

Según el reporte, el conglomerado enfrenta una deuda cercana a US$80 mil millones, con un nivel de apalancamiento equivalente a seis veces y media sus ganancias anteriores. Esa carga ha preocupado a inversionistas y provocado rebajas en sus calificaciones crediticias.

Una inversión de SpaceX podría ayudar a disminuir ese endeudamiento y aliviar parte de la presión financiera sobre David Ellison. Al mismo tiempo, un posible acuerdo de distribución permitiria explorar nuevas oportunidades para el catálogo de cine, televisión y streaming que ahora controla Skydance.

Malone también señaló que uno de los mayores desafíos será transformar el negocio de televisión tradicional. “Tiene un negocio lineal en proceso de erosión”, afirmó sobre Ellison, al advertir que los canales deberán evolucionar hacia nuevas formas de distribución digital.

El empresario considera que la estrategia podría involucrar contenidos, plataformas sociales, streaming e inteligencia artificial para competir con compañías como YouTube y Google.

John Malone también revela detalles sobre la derrota de Netflix

Durante la conversación, Malone abordó otro episodio de la batalla corporativa que terminó con la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount: la retirada de Netflix.

David Ellison (imagen: Getty)

El empresario afirmó que la plataforma estuvo cerca de continuar disputando la compañía, pero habría recibido una advertencia de la administración estadounidense sobre sus posibilidades de obtener autorización regulatoria.

“Estaban a punto de seguir adelante, pero la administración les indicó que no tenían ninguna posibilidad de obtener la aprobación regulatoria por parte de Estados Unidos”, aseguró Malone, sin ofrecer detalles adicionales que permitieran corroborar esa afirmación.

Netflix había alcanzado previamente un acuerdo para adquirir los negocios de estudios y streaming de Warner Bros., pero terminó retirándose después de que Paramount presentara una oferta superior.

Ahora, con la fusión concretada, Skydance enfrenta el reto de integrar sus operaciones, reducir su deuda y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento. Para Malone, una eventual alianza entre Musk y los Ellison podría convertirse en parte de esa estrategia, aunque todavía no existe confirmación pública de que las compañías estén negociando una inversión.

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