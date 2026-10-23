Elon Musk invierte 1000 millones de dólares en Skydance

El negocio del entretenimiento vuelve a acercar a Elon Musk y a la familia Ellison, así lo confirma un nuevo reporte de Semafor, el cual señala que el empresario aportó capital a Skydance, el grupo que acaba de incorporar Warner Bros. Discovery. Ahora mismo los directivos buscan reducir gastos y reorganizar una compañía con estudios de cine, plataformas digitales y cadenas de televisión bajo su control.

¿En qué consiste la inversión de Elon Musk en Skydance?

La información procede de personas familiarizadas con el asunto consultadas por Semafor. El medio ya había adelantado en septiembre que Paramount evaluaba solicitar una aportación de Musk y el día de hoy informa que el acuerdo se concretó aproximadamente al mismo tiempo que otras inversiones de capital realizadas por participantes del grupo, entre ellos Laurene Powell Jobs, integrante de su consejo.

La cantidad atribuida a Musk asciende a unos 1000 millones de dólares, dinero que funciona como una entrada de recursos para la empresa que busca recortar costos y mejorar el desempeño de sus acciones. Claro que aportar dinero a una compañía no significa automáticamente dirigir sus estudios o elegir sus películas.

David Ellison, CEO de Skydance Corporation (Foto: Variety)

Ellison comparte la dirección ejecutiva con Ynon Kreiz, quien llegó después de estar a cargo de Mattel; entre sus prioridades se encuentra desarrollar los recursos tecnológicos de la empresa: “Estamos construyendo un verdadero equipo de producto y tecnología”, dijo Ellison en una entrevista con CNBC citada por Semafor. El empresario también expresó su respaldo al uso de inteligencia artificial como herramienta para los artistas.

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Cómo los Ellison ganaron Warner

La compra de Warner Bros. Discovery quedó cerrada el pasado 6 de octubre y la compañía resultante adoptó el nombre Skydance; pasó a agrupar negocios como Warner Bros., Paramount, HBO, CBS y CNN. El anuncio oficial confirmó el cierre después de obtener las autorizaciones requeridas y cumplir las condiciones previstas en el acuerdo.

Todos recordamos que el camino incluyó una disputa con Netflix, pues Warner había alcanzado en un inicio un acuerdo con esa plataforma para vender sus estudios y su negocio de streaming. Paramount insistió con una propuesta para adquirir toda la empresa y terminó elevando su oferta a 31 dólares por acción. Netflix se retiró y Warner firmó el acuerdo con Paramount a finales de febrero.

La operación fue una adquisición de 81 mil millones de dólares, cuyo valor se aproxima a 111 mil millones al incluir la deuda de Warner. Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David, fue una figura central en el respaldo financiero; Semafor señala que garantizó personalmente más de 40 mil millones del financiamiento mediante capital para la compra.

Foto: Getty

Doce estados estadounidenses demandaron para frenar la adquisición por sus posibles efectos sobre la competencia, por lo que el dinero no fue el único obstáculo. Los acuerdos alcanzados en septiembre incluyeron compromisos de producción y apoyo a trabajadores desplazados, así como la independencia editorial de CNN y CBS. Tras el cierre, Skydance anunció su objetivo de alcanzar más de 6 mil millones de dólares en ahorros anuales dentro de tres años. También comprometió al menos 30 estrenos cinematográficos por año, con una ventana mínima de 45 días en salas.

La relación de Elon Musk con los Ellison

En 2022, el fundador de Oracle invirtió 1000 millones de dólares en la operación con la que Musk adquirió Twitter, posteriormente renombrada X. Ellison también había invertido en Tesla en 2018 y formó parte de su consejo de administración durante varios años. También circulan ideas sobre una eventual colaboración con Starlink, la red de internet satelital de SpaceX. Durante una aparición en el Paley Center, el ejecutivo de televisión por cable John Malone planteó esa posibilidad y recordó los negocios entre Musk y Ellison. “Creo que se aproxima un acuerdo”, afirmó.

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