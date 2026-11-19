Elon Musk reconoció que se arrepiente de haber destinado casi 500 millones de dólares a candidatos y organizaciones republicanas durante las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2026. Durante su participación virtual en la conferencia DealBook de The New York Times, el empresario admitió que esperaba obtener mejores resultados con sus aportaciones, después de una elección en la que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso y ganaron la gubernatura de Texas.

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¿Qué dijo Elon Musk sobre los millones que gastó en las elecciones?

Musk reconoció abiertamente que la magnitud de su inversión política no produjo los resultados que esperaba.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber obtenido gran cosa a cambio.”

El empresario también aseguró que la experiencia demostró que el dinero no basta para determinar el resultado de una elección estadounidense. Al reflexionar sobre lo que habría hecho diferente, agregó:

Elon Musk con Donald Trump en mayo de 2025 (imagen: Getty)

“Si pudiera retroceder el reloj, habría gastado menos.”

De acuerdo con Deadline, Musk gastó cerca de 500 millones de dólares apoyando a candidatjos y grupos republicanos, entre ellos la fallida campaña de Ken Paxton al Senado y el Senate Leadership Fund. Reuters también reportó que el empresario invirtió casi medio billón de dólares en las elecciones intermedias y que sus apuestas políticas se vieron frustradas por las amplias derrotas republicanas.

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Musk intenta distanciarse ahora de MAGA

Durante la misma conversación, Musk aseguró que no se identifica actualmente con el movimiento MAGA asociado a Donald Trump.

“No soy MAGA.”

También sostuvo que no está seguro de qué significa actualmente la etiqueta y explicó que no respaldaría una adhesión ciega a las políticas del Partido Republicano. La declaración contrasta con su participación en la campaña presidencial de Trump en 2024. En octubre de aquel año, Musk apareció en un mitin del entonces candidato republicano usando una gorra MAGA negra y se presentó ante los asistentes como “No sólo soy MAGA. Soy Dark MAGA”.

Su relación con Trump ha atravesado varios cambios desde entonces. Musk fue uno de sus principales aliados y donantes, posteriormente tuvo un enfrentamiento público con el presidente y después reconstruyó su relación con el mandatario y el movimiento republicano.

Los republicanos sufrieron fuertes derrotas en las elecciones intermedias

Las elecciones de 2026 repersentaron un importante retroceso para el Partido Republicano. Los demócratas recupera ron tanto la Cámara de Representantes como el Senado y Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en la elección para gobernador de Texas.

Musk reconoció que su intención había sido ayudar a los republicanos a conservar una mayoría estrecha en el Senado, un objetivo que finalmente no se cumplió.

Escena del documental ‘Musk’ (imagen: Festival de Cine de Venecia)

“Obviamente, los republicanos sufrieron una derrota aplastante en estas elecciones.”

El empresario también afirmó que considera positivo que exista cierto equilibrio entre los partidos y que la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes no necesariamente permanezcan bajo el control de una misma fuerza política.

El resultado adquiere especial relevancia debido al papel financiero que Musk ha desempeñado en las últimas elecciones estadounidenses. Ya en 2024 había destinado grandes cantidades de dinero a impulsar el regreso de Trump a la Casa Blanca. Dos años después, su nueva inversión récord no evitó que los republicanos perdieran el control del Congreso.

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