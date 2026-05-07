‘El Planeta de los Simios’: Lo que sabemos sobre la nueva película a cargo de Matt Shakman

Así es, 20th Century Studios ya prepara otra visita al mundo donde los humanos dejaron de gobernar. La franquicia de El Planeta de los Simios, una de las propiedades más longevas y queridas de la ciencia ficción estadounidense, tendrá una nueva película dirigida por Matt Shakman, cineasta que recientemente trabajó con Marvel Studios en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

Todo sobre la nueva película de El Planeta de los Simios

La nueva cinta será escrita por Josh Friedman, guionista que ya participó en El Planeta de los Simios: Nuevo Reino y que también colaboró en proyectos gigantescos de 20th Century Studios como Avatar: El camino del agua y Avatar: Fuego y ceniza.

Matt Shakman dirigirá y producirá la película junto a Rick Jaffa y Amanda Silver, nombres fundamentales en la reconstrucción de la franquicia. Ambos ayudaron a redefinir el universo de los simios con El Planeta de los Simios (R)evolución en 2011. Por ahora, el estudio no ha revelado actores ni fecha de estreno. Lo único que se sabe es que la historia regresará al escenario clásico donde los simios ocupan el lugar dominante dentro de la civilización.

Reportes de Deadline indican que no sería una secuela directa de El Planeta de los Simios: Nuevo Reino, estrenada en 2024. En cambio, Shakman y Friedman desarrollarían una historia completamente nueva dentro del mismo universo.

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Disney convirtió a Shakman en una figura importante después de WandaVision, serie que le dio una nominación al Emmy y que unió la televisión clásica con temas como el duelo y el caos mediante una estructura bastante extraña para Marvel Studios. Después llegaron proyectos como Monarch: Legado de Monstruos, The Great y Bienvenidos al Chippendale.

¿Qué pasó en la última película de El Planeta de los Simios?

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino, dirigida por Wes Ball, llevó la historia muchos años después de la muerte de César. La película mostró un planeta donde los simios ya dominaban enormes territorios, aunque sus sociedades seguían divididas y azotadas por conflictos internos.

La historia tuvo como protagonista a Noa, un joven chimpancé cuya vida cambia después del ascenso de Proximus Caesar, líder obsesionado con expandir su poder utilizando restos tecnológicos del antiguo mundo humano.

Como coprotagonista tuvimos a Mae, interpretada por Freya Allan, una humana que todavía conservaba inteligencia avanzada y que escondía información valiosa relacionada con el pasado de la civilización.

A diferencia de las entregas anteriores, Nuevo Reino presentó un mundo mucho más salvaje y fragmentado. Los humanos ya no eran el enemigo dominante y parecían fantasmas de una especie en decadencia.

Matt Shakman

La película recaudó cerca de 397 millones de dólares a nivel mundial y recibió críticas generalmente positivas. La ambición visual fue brutal, y la manera en que Wes Ball expandió el universo, sin depender completamente de César, un acierto.

¿Cuántas películas tiene toda la saga?

La franquicia de El Planeta de los Simios comenzó en 1968 con la película protagonizada por Charlton Heston, adaptación libre de la novela escrita por Pierre Boulle. Aquella producción terminó convertida en un clásico inmediato de la ciencia ficción. Después llegaron cuatro secuelas durante los años setenta y, con el tiempo, aparecieron dos series televisivas y un remake dirigido por Tim Burton en 2001, protagonizado por Mark Wahlberg y Helena Bonham Carter.

Aunque la versión de Burton dividió opiniones, ayudó a mantener viva la marca hasta que Fox reinició completamente la franquicia con la película de 2011. La trilogía siguiente convirtió a César en uno de los personajes digitales más celebrados del cine gracias al trabajo de Andy Serkis y la tecnología de captura de movimiento.

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