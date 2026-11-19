Aunque ‘El juego del calamar‘ terminó oficialmente con su tercera temporada en 2025, su creador, Hwang Dong-hyuk, todavía contempla regresar al universo de la exitosa serie surcoreana de Netflix. Durante su participación en los Doha Industry Days, organizados como parte del Festival de Cine de Doha, el director habló sobre la posibilidad de desarrollar nuevas historias, el control que tiene Netflix sobre la franquicia y las dificultades que enfrentó después de convertir su producción en un fenómeno internacional.

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¿Qué dijo el creador de ‘El juego del calamar’ sobre su posible regreso?

Durante el encuentro, Hwang Dong-hyuk fue cuestionado sobre el futuro de ‘El juego del calamar’, cuya tercera temporada marcó el cierre de la historia principal. Aunque no anunció nuevos proyectos relacionados con la serie, reconoció que le gustaría regresar algún día si encuentra una idea que considere suficientemente buena.

‘El Juego del Calamar’ T3 (Imagen: Netflix)

“Por mi parte, algún día volveré a ‘Squid Game’” declaró el director, según Variety. “Cuando tenga una gran idea, crearé otra.”

Sus palabras dejan abierta la posibilidad de que la franquicia continúe con una historia desarrollada por su creador original. Sin embargo, Hwang también explicó que las decisiones sobre su futuro no dependen exclusivamente de él, pues Netflix es la propietaria de los derechos.

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“Lamentablemente, no es mío. No soy el dueño de «El juego del calamar». Netflix posee la propiedad intelectual, así que no depende de mí decidir cómo expandirla”.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre una cuarta temporada o una nueva producción de ficción encabezada por el cineasta.

El éxito mundial de la serie y las presiones de Netflix

Estrenada en 2021, ‘El juego del calamar’ se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix y contribuyó a consolidar la popularidad de las producciones surcoreanas entre las audiencias occidentales.

Durante el panel, Hwang y la productora Kim Ji-yeon recordaron las dificultades que enfrentaron después de la primera temporada, especialmente por la necesidad de introducir nuevos personajes y satisfacer las expectativas de millones de espectadores. La productora reconoció que desarrollar las siguientes entregas representó un desafío importante, mientras que el equipo enfrentaba presiones para acelerar su realización. La segunda temporada llegó tres años después de la primera y la tercera se estrenó en 2025.

Hwang también explicó que el éxdito inicial le permitió asumir mayores riesgos creativos. En lugar de intentar reproducir una fórmula diseñada para satisfacer al público, prefirió conservar la libertad que había tenido al desarrollar la historia original.

El director recordó que comenzó a trabajar en el concepto en 2009, cuando atravesaba dificultades económicas y tenía aproximadamente cinco dólares en su cuenta bancaria. Su interés por los mangas japoneses sobre competencias de supervivencia lo llevó a imaginar un juego donde una persona común tuviera posibilidades de ganar.

‘K.O. Club’, la próxima película de Hwang Dong-hyuk

Mientras considera un eventual regreso a ‘El juego del calamar’, Hwang Dong-hyuk prepara ‘K.O. Club’, una película de ciencia ficción distópica que reunirá a varios integrantes del elenco de su exitosa serie.

Lee Jung-jae, Hwang Dong-hyuk y Lee Byung-hun en el set de ‘El Juego del Calamar’ T3 (imagen: Netflix)

El proyecto contará con Lee Byung-hun y Park Hae-soo, acompañados por Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong y Kim So-jin. El rodaje está previsto para la primera mitad de 2027. La historia transcurre aproximadamente 20 años en el futuro, cuando los avances científicos permiten que las personas adineradas compren juventud y prolonguen sus vidas. Frente a una sociedad donde la riqueza y el poder permanece concentrados en las mismas manos, un grupo de jóvenes organiza un movimiento dedicado a asesinar a personas poderosas mayores de 80 años.

“Creo que el mundo va de mal en peor”, comentó el cineasta al explicar su inspiración. El proyecto continuará explorando las desigualdades económicas y los conflictos generacionales presentes en su trabajo anterior. Entretanto, el futuro de ‘El juego del calamar’ permanece abierto, con un creador interesado en regresar, pero sin una nueva historia confirmada por Netflix.

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