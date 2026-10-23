‘El Exorcista’: Estrella original está cansada de que Hollywood siga haciendo películas de la saga

La promoción de un libro de poesía terminó llevando a Ellen Burstyn de regreso a una casa que el público del terror conoce demasiado bien. Durante una entrevista con Variety, la actriz habló de sus proyectos y respondió a una pregunta sobre el futuro de El Exorcista, saga que continúa en expansión pero que a ella ya no despierta el mismo entusiasmo que puede generar entre sus seguidores.

¿Qué opina Ellen Burstyn sobre las nuevas películas de El Exorcista?

Burstyn interpretó a Chris MacNeil, la madre de Regan, en la película de William Friedkin estrenada en 1973. Su personaje acompañó al espectador en el intento de comprender qué le ocurría a la niña cuyo comportamiento escapaba a cualquier explicación. Décadas después, aquella actuación todavía conecta su nombre con cada nueva visita de Hollywood a ese universo.

Cuando Variety le preguntó por The Exorcist: Martyrs, la próxima entrega dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Scarlett Johansson, Burstyn respondió: “¿No hay ya suficiente de todo esto de El Exorcista? Ya es suficiente”. La actriz expresó así su cansancio ante la continuidad de la franquicia.

Foto: IMDb

La actriz conoce también la experiencia de regresar a la saga, pues retomó a Chris MacNeil en El Exorcista: Creyentes, de 2023. Allí, un padre busca su ayuda después de que su hija y otra niña comienzan a presentar comportamientos aterradores; su actuación conectó esa historia con el sufrimiento que Chris había vivido junto a Regan cincuenta años antes.

No te pierdas: Exesposa de Elon Musk asegura que él le hacía ‘gaslighting’ y se llamaba a sí mismo ‘el alfa’ de su relación

A sus 93 años, Burstyn tiene otras prioridades creativas, y en la entrevista dedicó buena parte del tiempo a Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up, una selección personal de poemas que también narró como audiolibro. El proyecto podría acercarla al Grammy, el reconocimiento que le falta para completar los cuatro premios conocidos por las siglas EGOT. “Creo que la poesía debe escucharse”, expresó.

¿Qué películas integran la saga?

La historia cinematográfica comienza con El Exorcista, de 1973, adaptación de la novela de William Peter Blatty. Friedkin dirigió el relato sobre Regan MacNeil, interpretada por Linda Blair, y la búsqueda desesperada de su madre para ayudarla. Tras agotar las respuestas médicas, Chris recurre a sacerdotes que intentan enfrentar la presencia que atormenta a la niña.

Cuatro años después llegó El Exorcista II: El hereje, dirigida por John Boorman, con Blair nuevamente como Regan y Richard Burton entre sus protagonistas. En 1990 se estrenó El Exorcista III, escrita y dirigida por Blatty, con George C. Scott. Estas continuaciones llevaron la franquicia por caminos muy distintos y divisivos al de la primera película.

Foto: IMDb

Paul Schrader filmó una historia sobre el pasado del padre Merrin, pero el estudio la dejó de lado y encargó otra versión a Renny Harlin. El resultado fue El Exorcista: El comienzo, estrenada en 2004, con Stellan Skarsgård como el sacerdote. El Exorcista: Creyentes, dirigida por David Gordon Green, apareció en 2023. Leslie Odom Jr. interpreta a Victor, quien busca respuestas después de la desaparición y el regreso de su hija Angela y su amiga. Con esta entrega, la franquicia alcanzó seis películas estrenadas, antes de la llegada del proyecto de Flanagan.

La propuesta de Mike Flanagan con Scarlett Johansson

The Exorcist: Martyrs tiene previsto su estreno estadounidense para el 12 de marzo de 2027; ahí Johansson interpreta a Julie Miller, una detective de Nueva York que trece años antes puso fin a los crímenes del asesino satánico conocido como Father Sunday. John Leguizamo da vida a esa figura del pasado que vuelve a pesar sobre su investigación.

Una nueva serie de crímenes rituales lleva a Miller hacia ese caso. Sasha Calle interpreta a la detective Gina Restrepo y Chiwetel Ejiofor al padre William, un capellán de prisión con información sobre la última confesión del asesino.

Entérate: Inde Navarrette critica el exceso de publicidad en el cine y explica qué quiere la generación Z