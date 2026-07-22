Ed Harris explota contra ‘Dutton Ranch’: Dice que se sintió engañado y quiso abandonar la serie

El actor se sintió engañado porque le dijeron que Everett McKinney sería uno de los cuatro personajes principales

Ed Harris manifestó abiertamente su descontento con el papel que recibió en ‘Dutton Ranch‘, la serie derivada de ‘Yellowstone‘ protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser. El veterano actor aseguró que se sintió engañado sobre la importancia que tendría su personaje durante la primera temporada e incluso llegó a plantearse abandonar la producción y anular su contrato.

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¿Por qué Ed Harris quiso abandonar ‘Dutton Ranch’?

En la serie de Paramount+, Harris interpreta a Everett McKinney, un aliado de Beth Dutton y Rip Wheeler. Aunque aparece acreditado como uno de los personajes principales, el actor afirmó que la participación que le prometieron antes del rodaje no coincidió con el trabajo que finalmente realizó.

Kelly Reilly y Ed Harris en ‘Dutton Ranch’ (imagen: Emerson Miller/Paramount+)

Durante una entrevista con Variety en la alfombra roja de la película ‘The Dink‘, Harris explicó que le habían presentado a Everett como uno de los cuatro protagonistas de la historia. Sin embargo, a mitad de la filmación comenzó a sentir que su presencia era secundaria.

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“A mitad de la primera temporada, estaba listo para decir ‘sáquenme de aquí, alv’, a decir verdad”, declaró.

El actor de 75 años también reveló que expresó directamente sus molestias a los productores, aunque no especificó con quién habló.

“Dije: ‘Me siento infrautilizado e insignificante’, y ellos reaccionaron más o menos así: ‘Ah’”.

Harris reconoció que, después de ver la temporada terminada, su personaje parecía relativamente importante para la trama. No obstante, señaló que durante el proceso de producción no sintió que estuviera realizando un trabajo significativo.

La escena eliminada que enfureció al actor

Uno de los mayores motivos de su enojo fue la eliminación de una escena musical. Antes de firmar su contrato, le habían explicado que Everett cantaría en un bar durante el primer o segundo episodio, una idea que aparentemente había despertado el interés del actor.

La secuencia fue filmada, pero terminó fuera del montaje definitivo porque los responsables consideraron que su tono era demasiado alegre para el oscuro desenlace del capítulo.

“Lo que realmente me cabreó, a decir verdad, ya fuera en el primer episodio o en el segundo, es que antes de firmar me dijeron que iba a cantar en el bar… ¡y lo cortaron! Dijeron que el tono era demasiado alegre para el final sombrío del episodio… Y yo pensaba: ‘¡Que os jodan!’. Para mí, eso es motivo suficiente para decir: ‘Voy a anular mi contrato’.”

Harris tiene un contrato por dos temporadas. Aunque quiso salir de la serie, afirmó que le han prometido una participación más amplia en la segunda entrega, cuyo rodaje está previsto para comenzar en febrero. Paramount+ y 101 Studios no ofrecieron comentarios inmediatos sobre sus declaraciones.

‘Dutton Ranch’ cambiará de showrunner en su segunda temporada

La siguiente temporada de ‘Dutton Ranch‘, que ya fue renovada, también tendrá un cambio creativo importante. Chad Feehan dejará el puesto de showrunner y será sustituido por Benjamin Cavell.

Marc Menchaca como Zachariah y Kelly Reilly como Beth Dutton en ‘Dutton Ranch’ (Fotografía: Emerson Miller/Paramount+)

El caso de Harris ha sido comparado con el de Demi Moore en ‘Landman‘, otra producción relacionada con Taylor Sheridan. La actriz tuvo una presencia limitada durante la primera temporada, pero su personaje adquirió mayor importancia en la segunda.

Sheridan aseguró que, en el caso de Moore, esa evolución estaba planeada y que ella sabía desde el principio que aparecería poco en los primeros episodios. Incluso admitió que algunas decisiones de sus series buscan provocar deliberadamente a los críticos.

La diferencia es que Harris sostiene que recibió una descripción distinta sobre su participación antes de aceptar el proyecto. Ahora, su permanencia en ‘Dutton Ranch‘ dependerá de que la segunda temporada cumpla la promesa de darle mayor relevancia a Everett McKinney.

Con información de The Hollywood Reporter.

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