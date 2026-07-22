Rosalía se disculpa con Argentina por compartir un video de Mía Khalifa: ‘Ni leí lo que ponía’

La cantante se distanció del mensaje compartido y sostuvo que su error se debió a no haber leído el texto del video

Rosalía ofreció una disculpa pública después de compartir en Instagram un video de Mia Khalifa que fue interpretado como una burla contra Argentina por la derrota de su selección ante España en la final del Mundial de Futbol 2026. La publicación desató críticas entre aficionados, periodistas, conductores e influencers argentinos, en medio de la ola de mensajes contra el país sudamericano que surgió después del partido. La cantante española explicó que reposteó el contenido porque incluía su canción “La Perla”, pero aseguró que no leyó el texto que acompañaba las imágenes.

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¿Por qué Rosalía fue criticada en Argentina?

La controversia comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram un video publicado originalmente por Mia Khalifa. En el material, la creadora de contenido aparecía asomándose por la ventana de su departamento mientras se escuchaba “La Perla”, canción de la artista española.

El video incluía la frase:

Rosalía (imagen: Getty)

“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”.

Aunque Khalifa no mencionó directamente a Argentina ni a su selección, usuarios de redes sociales interpretaron el mensaje como una referencia a la derrota de la Albiceleste frente a España en la final del Mundial 2026. El juego de palabras entre “las perlas” y el título de la canción provocó que la publicación se viralizara rápidamente.

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En un principio, las críticas estaban dirigidas principalmente contra Mia Khalifa. Sin embargo, la conversación cambió cuando Rosalía reposteó el material desde su cuenta oficial. Algunos seguidores argentinos cuestionaron que la cantante difundiera una publicación considerada ofensiva, mientras que otros amenazaron con solicitar el reembolso de las entradas adquiridas para sus próximos conciertos en Buenos Aires.

Rosalía explica por qué compartió el video

Ante la cantidad de señalamientos recibidos, Rosalía publicó una historia con la bandera argentina y reconoció que cometió un error al compartir el contenido sin prestar atención al mensaje escrito.

“Le di a compartir pq sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnnn”.

De acuerdo con su explicación, la intérprete reaccionó al escuchar su propia canción, pero no leyó la frase utilizada por Mia Khalifa. Poco después, compartió una segunda historia con un corazón rojo y añadió:

“solo tengo amor x Argentina”.

La disculpa llegó después de que las críticas trascendieran a los aficionados de futbol y fueran retomadas por comentaristas, conductores, influencers y seguidores de la cantante. La situación también adquirió relevancia porque Rosalía tiene programadas cuatro presentaciones en Argentina como parte de su Lux Tour 2026.

Rosalía en ‘Euphoria’ (imagen: HBO)

Rosalía se presentará próximamente en Buenos Aires

Rosalía ofrecerá conciertos los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. Tras la polémica, algunos usuarios argentinos aseguraron en redes sociales que buscarían devolver sus boletos, aunque hasta el momento no se ha informado sobre cancelaciones o modificaciones en las fechas.

El incidente se produjo dentro de una conversación digital más amplia surgida tras la final del Mundial, en la que distintas celebridades y usuarios internacionales celebraron la derrota de Argentina. Mientras algunas publicaciones se limitaron a la rivalidad deportiva, otras fueron consideradas ataques generalizados contra los argentinos.

En el caso de Rosalía, la cantante se distanció expresamente del mensaje compartido y sostuvo que su publicación fue producto de no haber leído el texto del video. Con sus dos historias, buscó frenar la controversia y reiterar públicamente su afecto por el público argentino.

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