Disputa por la herencia de Chadwick Boseman se intensifica: Revelan tensos correos entre su viuda y los hermanos del actor 

Los documentos muestran que las diferencias comenzaron pocas semanas después de la muerte de la estrella

La disputa por la herencia de Chadwick Boseman se está poniendo densa, o al menos eso reveló TMZ al publicar correspondencia entre la viuda del actor, Taylor Simone Ledward, y los representantes de sus padres y hermanos. Los documentos muestran que las tensiones comenzaron pocas semanas después de la muerte de la estrella de ‘Pantera Negra’, ocurrida el 28 de agosto de 2020, y se extendieron durante años.

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La publicación coincide además con la respuesta legal de Ledward a Derrick Boseman y Kevin Boseman, quienes buscan removerla como administradora del patrimonio.

¿Cuándo comenzó el conflicto entre la viuda y la familia de Chadwick Boseman?

De acuerdo con TMZ, el 16 de noviembre de 2020 los abogados de Leroy Boseman, Carolyn Boseman, Derrick Boseman y Kevin Boseman solicitaron al equipo legal de Ledward preservar los datos almacenados en teléfonos, computadoras, iPads y otros dispositivos de Chadwick. También pidieron acceso a sus expedientes médicos y registros de sus cuentas bancarias.

Chadwick Boseman (imagen: Shutterstock)

En aquella comunicación aseguraron que su objetivo era conocer la verdadera voluntad del actor y garantizar que sus bienes fueran distribuidos conforme a sus deseos.

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La respuesta del abogado de Ledward llegó el 1 de diciembre. “En relación con el contenido y el tono de su carta, el carácter repentino, desacertado y agresivo de su comunicación no solo supone una decepción para mi cliente, sino que exige ahora adoptar una postura totalmente distinta”, escribió.

Su equipo sostuvo que Ledward había tratado anteriormente de colaborar con los hermanos y de incluirlos voluntariamente en proyectos destinados a preservar el legado de Boseman.

La familia también cuestionó las circunstancias de su muerte

Una carta posterior, fechada el 23 de agosto de 2021, reveló que la familia había solicitado los expedientes médicos debido a interrogantes sobre las circunstancias del fallecimiento. Según sus representantes, Boseman fue encontrado en el piso de su habitación y posteriormente se realizó una autopsia el 1 de septiembre de 2020.

Los abogados señalaron que el examen toxicológico encontró 0.12 mg/L de hidromorfona en su organismo y expresaron preocupación por el tratamiento médico que estaba recibiendo. Estas afirmaciones corresponden a la interpretación presentada por la familia y no establecen que una sobredosis haya sido la causa de muerte ni demuestran negligencia médica.

La correspondencia también asegura que la familia buscaba grabaciones en las que Boseman habría expresado cómo quería distribuir parte de su patrimonio. Según sus abogados, una de ellas indicaría que 90% de sus residuals cinematográficos debía dividirse entre sus padres y hermanos y 10% entregarse a una iglesia.

Taylor Simone Ledward rechaza las acusaciones de los hermanos

El conflicto llegó nuevamente a los tribunales en julio de 2026, cuando Derrick y Kevin solicitaron remover a Ledward como administradora de la herencia y sustituirla por el abogado Jason Rubin.

Este 24 de septiembre, Ledward respondió calificando la acción como un “maniobra de relaciones públicas” destinado, según su postura, a desacreditarla públicamente. También afirmó que ha cumplido con sus responsabilidades y enumeró diferentes distribuciones realizadas a los padres de Boseman desde su muerte.

Chadwick Boseman (Fotografía: Los Angeles Times)

Además, aseguró haber entregado aproximadamente 300 mil dólares de su propio dinero a los hijos de Derrick porque sabía que su esposo deseaba que su familia estuviera protegida económicamente.

Ledward pidió permanecer como administradora y señaló que está dispuesta a defender su actuación ante el tribunal. También se opuso a que Rubin sea nombrado en caso de que ella sea removida, aludiendo a “acusaciones graves” relacionadas con otros casos, aunque reconoció que desconoce si dichas acusaciones son verdaderas.

Las nuevas cartas reveladas por TMZ muestran que la disputa actual no comenzó en 2026, sino que forma parte de un enfrentamiento sobre el patrimonio y el legado de Boseman que se remonta a los meses posteriores a su muerte.

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