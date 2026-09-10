Directora de ‘The Love Witch’ cuestiona el éxito de ‘Obsession’ y su mirada sobre las mujeres

Anna Biller, cineasta de culto detrás de ‘The Love Witch’, se encuentra promocionando ‘The Face of Horror’, su nueva película, que tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En una entrevista reciente, la directora habló sobre su interés por el terror desde una mirada femenina, su rechazo a convertir el sufrimiento de las mujeres en espectáculo y sus reservas frente al fenómeno de ‘Obsession’, la película de Curry Barker que se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes del género.

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¿Qué dijo Anna Biller sobre ‘Obsession’?

Al ser cuestionada por las posibles similitudes entre ‘Obsession’ y ‘The Love Witch’, Anna Biller aclaró un punto importante: todavía no ha visto la película de Curry Barker. Por eso, sus comentarios parten de lo que ha leído sobre el filme, no de una valoración directa tras verlo.

‘The Love Witch’ (imagen: Oscilloscope Laboratories)

La directora dijo que le da cierta inquietud acercarse a la cinta porque, según lo que conoce de su premisa, le parece una especie de reverso de ‘The Love Witch’. Para Biller, la diferencia estaría en el punto de vista desde el que se mira la obsesión y el deseo.

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“Bueno, la cuestión es que todavía no la he visto. Y me da miedo verla. Por lo que he leído, parece una especie de reverso de ‘The Love Witch’ —que trata sobre una mujer que ama demasiado—, pero cae en eso que intento evitar: aunque al final el mensaje favorezca a la mujer (según tengo entendido), el espectáculo que estás viendo en realidad consiste en la cosificación de la mujer durante casi todo el metraje.”

Biller remató su reflexión con una frase que resume su postura sobre la forma en que el mercado responde a ciertas miradas dentro del cine de género:

“Es casi como la perspectiva masculina de ‘The Love Witch’, ¿verdad? Así que la pregunta es: ¿por qué *The Love Witch* no se hizo tan viral? El punto de vista masculino siempre va a vender mejor.”

El terror de Anna Biller parte de otra preocupación

En la misma entrevista, Biller explicó que ‘The Face of Horror’ nace de su interés por hablar de violencia, deseo y poder sin convertir a las mujeres en objetos de sufrimiento para consumo del público. La película, escrita y dirigida por ella, adapta la historia japonesa de fantasmas ‘Yotsuya Kaidan’ y la traslada a una Inglaterra feudal.

La trama sigue a Edward, un caballero interpretado por Jonah Hauer-King, que quiere abandonar a su esposa Eleanor, interpretada por Kristine Froseth, para estar con Isabel, una reina encarnada por Bella Heathcote. En su camino aparecen Beatrice, la hermana de Eleanor, interpretada por Ellie Bamber, y el fantasma de Eleanor.

Para Biller, la clave estaba en evitar que la película girara únicamente alrededor del dolor de Eleanor. La directora señaló que su intención era trabajar el horror desde la relación entre mujeres y desde una figura femenina poderosa, no desde la imagen repetida de una mujer destruida.

“La película podría haber sido mucho más aterradora, pero se decidió no centrarla en la monstruosidad de Eleanor, sino más bien en su relación con su hermana. No vemos el espectáculo de una mujer abyecta y sufriente durante la mayor parte del metraje, ya que eso es algo que me negué a hacer.”

‘The Face of Horror’ llega diez años después de ‘The Love Witch’

‘The Face of Horror’ marca el regreso de Anna Biller al largometraje una década después de ‘The Love Witch’, película que se volvió título de culto por su estética inspirada en el cine clásico, su uso intenso del color y su revisión feminista de los códigos del terror y el melodrama.

Jonah Hauer-King y Kristine Froseth en ‘The Face Of Horror’ (imagen: IMDb)

La cineasta también habló con Variety sobre su proceso artesanal. Contó que dibuja a mano sus storyboards, cuida de forma obsesiva los sets, el vestuario, la iluminación y la composición, y que para su nueva película pasó años buscando piezas de joyería. Ese control visual forma parte de su manera de construir mundos donde el color, el artificio y la teatralidad no son adornos, sino lenguaje.

Su postura frente a ‘Obsession’ no borra el impacto comercial de la película de Curry Barker, que ya superó los US$500 millones a nivel mundial con un presupuesto de apenas US$750,000. Sin embargo, sí abre una discusión distinta: por qué ciertas historias sobre obsesión, deseo y violencia se vuelven más vendibles cuando están filtradas por una mirada masculina.

En ese sentido, el comentario de Biller funciona menos como una condena directa y más como una advertencia sobre el modo en que Hollywood premia ciertas perspectivas. ‘Obsession’ puede ser uno de los fenómenos del terror reciente, pero para la directora de ‘The Love Witch’, la pregunta pendiente está en quién mira, quién sufre y quién termina convirtiéndose en espectáculo.

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