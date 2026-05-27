Creador de ‘The Boys’ admite que le afecta el ‘hate’ que recibe por el final de la serie

El final de ‘The Boys’ dejó una sensación agridulce entre los fans, especialmente por la forma en que la serie cerró la historia de Homelander, Butcher y el resto de los personajes principales. Tras varios días de críticas, comparaciones con otros finales polémicos y ataques en redes sociales, Eric Kripke, creador y showrunner de la serie, habló sobre el peso de esa reacción y reconoció que el ruido negativo sí le “afecta”, aunque también dijo que los datos de audiencia le permiten tomar distancia.

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¿Por qué Eric Kripke habló del hate contra el final de ‘The Boys’?

En entrevista con Fotogramas, Eric Kripke fue cuestionado sobre las reacciones que provocó el desenlace de ‘The Boys’, una serie que durante cinco temporadas construyó una de las sátiras más agresivas del género de superhéroes. El cierre dividió a la audiencia: algunos espectadores defendieron el episodio final por su tono emocional y por el destino de sus personajes, mientras otros criticaron su ritmo, la falta de una escala más espectacular y varias decisiones narrativas.

‘The Boys’ temporada 5 (imagen: IMDb)

Kripke admitió que no es inmune al odio que circula en redes sociales. Sin embargo, también explicó que esa conversación digital no siempre refleja la recepción completa de una serie. Para el creador, hay una diferencia entre el ruido online y el alcance real que tuvo la última temporada en Prime Video.

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El showrunner señaló que, al revisar las cifras de audiencia, la perspectiva cambia. De acuerdo con lo que comentó en la entrevista, la temporada acumuló alrededor de 59 millones de espectadores en poco más de un mes. Ese contraste le ayuda a recordar que las reacciones más estridentes no necesariamente representan a todo el público.

La respuesta de Kripke a quienes idolatran a Homelander

La conversación también tocó un punto que ha perseguido a ‘The Boys’ desde sus primeras temporadas: la fascinación de algunos espectadores por Homelander. Aunque el personaje funciona como una crítica directa al autoritarismo, al narcisismo y al culto a la figura del líder, una parte del público lo convirtió en objeto de admiración.

Kripke explicó que no puede controlar la forma en que la audiencia interpreta la serie, pero recordó que Homelander fue construido desde el inicio como un personaje monstruoso. No se trata solo de un villano carismático, sino de alguien infantil, violento, inseguro y profundamente narcisista.

Para el creador, quienes lo idealizan terminan revelando algo de sí mismos. La serie nunca ocultó la naturaleza del personaje, y su atractivo como figura de poder forma parte precisamente de la crítica política que ‘The Boys’ ha desarrollado desde su estreno.

‘The Boys: México’ sigue en desarrollo

Además de hablar del final de la serie, Kripke aclaró el estado de ‘The Boys: México’, spin-off anunciado en 2023 y del que se habían tenido pocas noticias desde entonces. Según explicó, el proyecto no ha sido cancelado.

Homelander en ‘The Boys 5’ (imagen: Amazon Prime Video)

El guion todavía está en proceso y el equipo trabaja para que el piloto funcione antes de decidir los siguientes pasos. Kripke comparó ese ritmo con el desarrollo de ‘Vought Rising’, la precuela del universo de ‘The Boys’, que comenzó a discutirse desde 2020 y llegará hasta 2027.

Con la serie principal ya terminada, el universo de Vought todavía tiene espacio para continuar. La diferencia es que ahora lo hará bajo la sombra de un final que provocó debate, molestia y defensa apasionada en partes iguales. Para Kripke, al menos, esa reacción confirma que ‘The Boys’ todavía consiguió algo central: que el público sintiera algo fuerte al despedirse.

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