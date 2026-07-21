Creador de ‘The Big Bang Theory’ responde a quienes dicen que la serie se burlaba de los nerds

Aunque ‘The Big Bang Theory’ se convirtió en una de las comedias televisivas más exitosas de su generación, también recibió críticas de espectadores que consideraban que su humor presentaba a los científicos, fanáticos de los cómics y aficionados a la ciencia ficción como personas ridículas. Ante esos señalamientos, Chuck Lorre, creador de la serie, defendió la manera en que fueron concebidos personajes como Leonard, Sheldon, Howard y Raj, al asegurar que nunca los vio como “geeks”, “nerds” o perdedores.

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¿‘The Big Bang Theory’ se burlaba de los nerds?

En una entrevista con CinemaBlend, Lorre rechazó la idea de que los protagonistas hubieran sido creados únicamente para convertir la cultura geek en objeto de burla. Por el contrario, destacó su inteligencia y sus intentos por integrarse a situaciones sociales que no siempre comprendían.

Personajes principales de ‘The Big Bang Theory’ (imagen: CBS)

“Bueno, ante todo, nunca me gustaron los términos ‘geek’ y ‘nerd’ para referirme a los personajes de ‘The Big Bang Theory’. Eran brillantes. Eran grandes mentes… A excepción de Sheldon, todos querían participar pero no sabían cómo, y creo que eso se traslada a ‘Stuart Saves the Universe’”, declaró, refiriéndose a su nueva serie.

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El productor añadió que tampoco considera que los personajes del nuevo spin-off sean perdedores o marginados. Stuart continúa siendo propietario de una tienda de cómics y un artista que no ha conseguido cumplir sus aspiraciones, mientras que Barry Kripke es un físico reconocido y Bert Kibbler es un geólogo premiado.

“No se trata de perdedores, ‘nerds’ o marginados. Él es dueño de una tienda de cómics y un artista fracasado. Kripke es un físico de gran renombre y Bert, un geólogo galardonado. No hay nada intrínsecamente ‘geek’ en eso”, aseguró Lorre.

Bill Prady utilizó experiencias de su propia vida

Bill Prady, cocreador de ‘The Big Bang Theory’, también respondió a quienes acusaban al programa de burlarse de personas socialmente torpes. El guionista recordó que algunas historias criticadas por ese motivo estaban inspiradas en experiencias reales de su vida.

“Recuerdo haber leído críticas en internet que decían que un episodio en particular se burlaba de lo ‘nerd’ que era el tipo, cuando en realidad el episodio estaba basado en una historia lamentable de mi propia vida amorosa”, explicó.

Prady se refirió específicamente a una trama en la que Penny bebe demasiado y Leonard decide no acostarse con ella. El productor aseguró que vivió una situación similar y que le parecía extraño que los espectadores asumieran que los escritores observaban esa cultura desde el exterior.

Jim Parsons en ‘The Big Bang Theory’ (imagen: YouTube)

“¡Yo viví eso! Cuando la gente dice que vienes de fuera de una cultura determinada y tú sabes que no es así, es… es algo extraño”, señaló.

El universo de ‘The Big Bang Theory’ continuará con Stuart

Las declaraciones de Lorre y Prady coinciden con el lanzamiento de ‘Stuart Fails to Save the Universe’, una nueva producción que llevará la franquicia hacia la comedia de ciencia ficción y las aventuras multiversales.

La serie recuperará a Kevin Sussman como Stuart, acompañado por personajes conocidos como Denise, Bert y Kripke. El spin-off se estrenará el 23 de julio en HBO y HBO Max, con una propuesta más arriesgada y alejada del formato tradicional de la comedia original.

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