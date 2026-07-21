Disney despide a cientos de empleados; Pixar y National Geographic son las divisiones más afectadas

Pixar y National Geographic serían las áreas más golpeadas, aunque los recortes también alcanzarán a ESPN

The Walt Disney Company inició una nueva ronda de despidos que afectará a cientos de trabajadores de diferentes áreas, como parte del proceso de reestructuración corporativa implementado durante 2026. Pixar y National Geographic se encuentran entre las divisiones más golpeadas, aunque los recortes también alcanzarán a ESPN, Disney Entertainment Television, los estudios cinematográficos y distintos departamentos corporativos. Se trata de la tercera reducción de personal realizada por la compañía este año.

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¿Qué divisiones de Disney serán las más afectadas?

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Pixar sería el estudio cinematográfico que enfrentará la mayor cantidad de recortes, mientras que National Geographic será una de las áreas más afectadas dentro de Disney Entertainment Television.

Jessie en ‘Toy Story 5’ (imagen: Pixar)

Los despidos en Pixar ocurren después de que el estudio estrenara dos películas durante 2026: la producción original ‘Hoppers‘ y ‘Toy Story 5‘, esta última considerada una de las películas más taquilleras del año. Por ello, los recortes no parecen estar vinculados exclusivamente con el desempeño comercial de sus producciones, sino con una reorganización más amplia de la estructura de Disney.

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Los empleados afectados comenzaron a recibir las notificaciones durante la mañana del martes 21 de julio. Hasta el momento, el director ejecutivo Josh D’Amaro no habría enviado un comunicado general sobre esta nueva ronda, cuya escala sería menor que la reducción anunciada en abril, pero que nuevamente evidencia la intención de la empresa de revisar sus equipos, recursos y operaciones.

ESPN elimina puestos tras integrar NFL Network

ESPN también será afectada por los despidos. Aunque la mayoría de los puestos eliminados corresponde a trabajadores detrás de cámaras, la reducción incluye a figuras reconocidas como Karl Ravech, conductor de ‘SportsCenter‘ y ‘Baseball Tonight‘, quien trabajaba en la cadena desde 1993, y Ryan Clark, exjugador de la NFL que se desempeñó durante más de una década como analista de futbol americano.

Gran parte de los recortes en ESPN está relacionada con la integración de NFL Network, cuyos activos fueron adquiridos por la compañía a comienzos de este año. Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, explicó la decisión en un memorando enviado al personal:

“En los últimos meses, hemos logrado avances significativos en la integración de los activos de la NFL que adquirimos en ESPN. A lo largo de este proceso, nos hemos tomado el tiempo de evaluar detenidamente nuestros equipos, recursos y estructura organizativa para posicionarnos de la mejor manera de cara al futuro. Como resultado, hemos tenido que tomar decisiones difíciles respecto al impacto en los puestos de trabajo, las cuales comunicaremos hoy mismo”.

El ejecutivo agregó que la empresa buscará tratar con respeto a los trabajadores afectados y brindarles apoyo durante la transición.

Disney acumula tres rondas de despidos en 2026

La nueva reducción de personal es la tercera anunciada por Disney durante 2026. En enero, la compañía unificó todos sus departamentos de marketing bajo el liderazgo de Asad Ayaz, una decisión que también provocó la eliminación de varios puestos.

Josh D’Amaro, CEO de Disney (imagen: The Walt Disney Company)

Posteriormente, en abril, D’Amaro anunció una reestructuración de mayor alcance que afectó a aproximadamente 1,000 empleados. En ese momento, explicó que Disney buscaba simplificar sus operaciones y adaptarse a los cambios tecnológicos que atraviesan las industrias del entretenimiento y los medios.

“Dada la vertiginosa evolución de nuestras industrias, esto nos exige evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y tecnológicamente capacitada para satisfacer las necesidades del mañana”, señaló D’Amaro en el memorando de abril.

Los nuevos recortes muestran que la reorganización de Disney continúa, incluso mientras algunas de sus divisiones mantienen producciones exitosas. La estrategia “One Disney” busca centralizar funciones, evitar duplicidades y construir una estructura corporativa más ágil, aunque el proceso está provocando una reducción considerable de personal en algunas de las marcas más reconocidas de la compañía.

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