‘Stuart Fails to Save the Universe’: Todo sobre el extraño spin-off de ‘The Big Bang Theory’ que llegará a HBO Max

De vez en cuando nacen en lo más profundo de Hollywood algunas ideas que para algunos no podrían tener mucho futuro, tal vez por su osadía o porque simplemente carecen de sentido. El caso de Stuart Fails to Save de the Universe se instala en un peculiar zona de la industria del entretenimiento, nacida desde el terreno más improbable del spin-off, pero con un sorprendente potencial para convertirse en éxito.

Fue hace un tiempo cuando nos enteramos de esta propuesta sin igual derivada de The Big Bang Theory, la exitosísima serie de Chuck Lorre que hizo historia en Warner Channel y streaming gracias a la idea de convertir al nerd en el centro de atención, personaje que entre los arquetipos narrativos casi siempre queda relegado al plano secundario o incidental.

Stuart Fails to Save the Worlds lleva la tergiversación de conceptos todavía más lejos al poner de protagonista a Stuart, un nerd más nerd que los nerds principales de The Big Bang Theory, melancólico y sin ese rasgo de genio académico consagrado al mundo de la ciencia que distinguió a Sheldon, Leonard, Howard y Rajesh.

Stuart Fails to Save the Universe

Recordemos que en la serie principal, Stuart Bloom es el encargado de una tienda de cómics que frecuenta el cuarteto estrella. Las escenas en la tienda a menudo nos mostraron los problemas económicos que vienen cuando se quiere mantener un negocio de este tipo a flote; a Stuart casi siempre lo vimos pasándola mal en medio de su negocio, pero al menos al final de la serie logra encontrar algo de estabilidad, tanto profesional como personal.

Por desgracia, tal parece que esa estabilidad alcanzada por Stuart se va de año sabático en la nueva serie.

¿De qué trata Stuart Fails to Save the Universe?

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Stuart Fails to Save de the Universe es un giro drástico respecto a lo que se ha hecho con el mundo de The Big Bang Theory en la televisión. Mientras que la serie de 2007 es una comedia de situación, caracterizada por su formato de cámara múltiple con risas grabadas, y Young Sheldon utiliza la narración con voz en off, cámara única para darle un aspecto cinematográfico y una línea de drama familiar que no deja de lado la comedia, la nueva producción sobre Stuart se lanza de lleno a la ciencia ficción mediante un argumento completamente especulativo que jamás hubiera sido posible en sus predecesoras.

El contenido liberado por Warner y HBO, ya disponible en todas las redes sociales, nos muestra a un Stuart que aparentemente falló en su intento por salvar el universo y vive en un mundo completamente distinto al que conocía. El gran conflicto espacio temporal habría sido causado luego de que Stuart rompiera un dispositivo de Sheldon y Leonard, desatando un apocalipsis multiversal que un Staurt de otra realidad se propone arreglar junto a Denise y Bert.

De izquierda a derecha, Lauren Lapkus, Kevin Sussman, John Ross Bowie y Brian Posehn

La serie posee un estilo absolutamente cinematográfico y en cada imagen se nota claramente que su presupuesto es mucho mayor al utilizado en The Big Bang Theory y Young Sheldon.

Los protagonistas de Stuart Fails to Save the Universe

Kevin Sussman, quiente interpretó a Stuart Bloom en todas las temporada de The Big Bang Theory como un alivio cómico por el que sentíamos pena de vez en cuando, regresa como su personaje. Le hacen compañía Lauren Lapkus como Denise, Brian Posehn como Bert Kibbler, y John Ross Bowie como el memorable Barry Kripke.

Stuart Fails to Save the Universe tiene como creadores a Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady. El primer capítulo llegará a la plataforma de HBO Max el próximo 23 de julio y los restantes se estrenarán de manera semanal en la plataforma.

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