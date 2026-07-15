Creador de ‘Invencible’ rechaza la fatiga de superhéroes y culpa a las malas historias

Robert Kirkman rechazó la idea de que el público se haya cansado por completo de los superhéroes.

La fatiga de superhéroes sigue creciendo en Hollywood, o al menos los números en taquilla dan qué pensar, pero Robert Kirkman, creador de ‘Invencible‘ y ‘The Walking Dead‘, no cree que el público se haya cansado realmente del género. En una entrevista en el podcast Empire Escape Pod, el guionista señaló que el problema no está en los superhéroes como concepto, sino en la saturación, la pérdida de novedad y la falta de historias capaces de destacar entre tantas producciones similares.

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¿Robert Kirkman cree que existe la fatiga de superhéroes?

Para Kirkman, hablar de fatiga de superhéroes puede ser engañoso. El autor reconoce que el género ya no provoca la misma sorpresa que hace una década, pero no interpreta eso como una señal de rechazo total. Según él, lo que cambió fue la relación del público con una fórmula que durante años dominó el cine, la televisión y los cómics.

Póster de la temporada 2 de ‘Invencible’ (imagen: Amazon Prime Video)

“Creo que el género de superhéroes se ha vuelto tan popular y está tan presente que la novedad, por sí misma, ha desaparecido. Podrías haber hecho una película de Iron Man en la que él simplemente hiciera cosas propias de Iron Man, y la gente habría reaccionado diciendo: ‘Dios mío, no puedo creer que Iron Man esté haciendo esto en una película’. Pero diez años después, piensas: ‘Necesito a Iron Man y a otros doce tipos; tienen que estar luchando en el espacio y, tal vez, que aparezcan otros catorce personajes de otra película’. Y eso es lo que hace falta para entusiasmarse con una historia de superhéroes hoy en día”

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La comparación apunta directamente al crecimiento de los universos compartidos. Durante los años 2010, Marvel y DC alcanzaron algunos de sus mayores éxitos comerciales. ‘Avengers: Endgame‘ recaudó US$2.79 mil millones a nivel global, mientras ‘Aquaman‘ llegó a US$1.15 mil millones. Sin embargo, esos niveles de entusiasmo no se han replicado con la misma consistencia en años recientes.

El problema no sería el género, sino la falta de originalidad

La postura de Kirkman conecta con un debate más amplio. En semanas recientes, ejecutivos y creativos han discutido si la Generación Z se alejó de Marvel, DC y las películas de superhéroes, o si simplemente espera algo más elaborado. Iman Vellani, actriz de ‘Ms. Marvel‘, sostuvo recientemente que la Gen Z no dejó de interesarse por los superhéroes, sino que ya no se siente obligada a ver cualquier estreno del género.

Kirkman plantea algo parecido desde otra perspectiva: los superhéroes todavía pueden funcionar, pero deben ofrecer algo distintivo. Ya no basta con poner a un personaje conocido en pantalla ni con acumular cameos, batallas gigantes o conexiones con otras películas.

“Si con ‘fatiga de los superhéroes’ te refieres a que las películas del género realmente deben ofrecer algo único para destacar, entonces vale, de acuerdo. Pero si dices que la gente en general está simplemente harta de las historias de superhéroes, eso no es cierto. Creo que aquello que no destaque acabará en el olvido, porque hay muchísimas cosas sucediendo a la vez.”

Desde esa lectura, la supuesta fatiga no sería un rechazo al género, sino una reacción contra propuestas que se sienten intercambiables. El público todavía responde cuando encuentra una historia con identidad, riesgo y consecuencias reales.

‘Supergirl’ es una de las películas de superhéroes que pareccen confirmar la ‘fatiga’ del género, debido a su modesta recaudación en taquilla (imagen: Warner Bros.)

‘Invincible’ como prueba de que todavía hay interés

El propio éxito de ‘Invencible’ funciona como argumento para Kirkman. La serie animada, basada en su cómic, ha sido señalada como una de las producciones de superhéroes más fuertes de los últimos años, precisamente porque no se limita a repetir la fórmula tradicional. Su violencia, sus conflictos familiares y su carga emocional la han separado de otras propuestas más convencionales.

Según CBR, Kirkman atribuye parte del impacto de la serie a que va “más cruda de lo que muchas películas se atreven a ser.” Esa diferencia resulta clave en una etapa donde Marvel y DC enfrentan un público menos automático y más exigente.

La conclusión de Kirkman no es que los superhéroes hayan perdido vigencia, sino que ya no pueden sobrevivir sólo por pertenecer a una marca famosa. En una industria saturada de capas, trajes y universos conectados, las historias que no tengan algo propio corren el riesgo de desaparecer entre el ruido.

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