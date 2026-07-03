Guionista de ‘The Batman II’ asegura que las adaptaciones de videojuegos desplazarán a los superhéroes

El dominio de los superhéroes en Hollywood ya no parece tan sólido como en la década pasada. Mattson Tomlin, co-guionista de ‘The Batman II’ junto a Matt Reeves, afirmó que la industria está pasando de una obsesión por los cómics a una apuesta cada vez más fuerte por las adaptaciones de videojuegos. Sus declaraciones llegan en un momento en el que Marvel y DC todavía conservan grandes franquicias, pero ya no pueden confiar en que cualquier estreno basado en cómics se convierta automáticamente en un éxito de taquilla.

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¿Qué dijo Mattson Tomlin sobre el cambio de Hollywood?

La conversación comenzó cuando Tomlin fue cuestionado en redes sociales sobre si todavía estaba involucrado en la película de ‘Mega Man’. El guionista aclaró que ya no forma parte del proyecto, aunque trabajó en varios borradores y considera que la adaptación todavía podría realizarse en algún momento.

Robert Pattinson y Matt Reeves en el set de ‘The Batman’ (Imagen: X, @RPAustralia)

“No sé si se ha cancelado o no, pero definitivamente ya no está en mi agenda,” dijo. “Escribí una serie de borradores divertidos y luego creo que otro escritor se unió algunos años después. Espero que se haga realidad, tenía una forma realmente emotiva y sorprendente.”

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Después, Tomlin conectó el posible futuro de ‘Mega Man’ con un cambio más amplio en Hollywood. Para él, los estudios están volteando hacia los videojuegos como antes lo hicieron con los cómics.

“Hollywood está pasando de estar obsesionado con los cómics a estarlo con los videojuegos, así que no me sorprendería que el proyecto viera la luz de alguna forma; sin embargo, tras tanto tiempo transcurrido, es poco probable que yo tenga algo que ver con ello.”

El comentario más contundente llegó cuando explicó que su percepción no surge solo como observador de la industria, sino desde su experiencia profesional reciente. “Mi punto de vista también se basa en el hecho de que este año estoy recibiendo al menos cinco veces más ofertas para adaptaciones de videojuegos que para adaptaciones de cómics.”

La fatiga de superhéroes ya golpea a Marvel y DC

La idea de una fatiga de superhéroes dejó de ser solo una queja recurrente en redes. En los últimos años, Marvel y DC han enfrentado varios tropiezos de alto perfil. Producciones como ‘Captain America: Brave New World‘, ‘Thunderbolts*‘ y ‘Supergirl‘ son ejemplos de películas que no alcanzaron el rendimiento esperado en taquilla.

El género no está muerto. Spider-Man, Avengers, Batman y Superman seguirán teniendo nuevas películas, y algunos estrenos todavía pueden convertirse en eventos globales. El problema es otro: ya no basta con lanzar un personaje de cómic para llenar salas. Las audiencias se han vuelto más selectivas y los estudios necesitan justificar cada proyecto con algo más que el logotipo de Marvel o DC.

Esa diferencia marca el cierre de una etapa. Durante años, incluso personajes menos conocidos podían beneficiarse del impulso general del cine de superhéroes. Hoy, fuera de los grandes nombres y los eventos principales, el panorama se volvió mucho más difícil.

Los videojuegos se perfilan como la nueva mina de Hollywood

Mientras los superhéroes enfrentan desgaste, las adaptaciones de videojuegos han ganado terreno con fuerza. ‘The Super Mario Bros. Movie‘ recaudó US$1.3 mil millones en taquilla; ‘The Super Mario Galaxy Movie‘ superó los US$1 mil millones; y ‘A Minecraft Movie‘ quedó cerca de esa marca. A esto se suman los buenos resultados de ‘Sonic the Hedgehog‘ y ‘Five Nights at Freddy’s’.

Jason Momoa en ‘Minecraft’ (imagen: Warner Bros.)

La tendencia también se refleja en la cantidad de proyectos en camino. Entre los títulos que se encuentra en desarrollo y en camino de estrenar están ‘Resident Evil’, ‘Street Fighter’, ‘Sonic the Hedgehog 4’, ‘The Legend of Zelda’, ‘Elden Ring’, ‘Call of Duty’, ‘Gears of War’, ‘Death Stranding’ y ‘Metal Gear Solid’.

Hollywood no abandonará a los superhéroes, pero las palabras de Tomlin apuntan a un cambio de prioridad. Después de años en los que los cómics definieron la estrategia de los grandes estudios, los videojuegos parecen ocupar ahora el lugar de la franquicia expansiva, reconocible y lista para conquistar nuevas audiencias.

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