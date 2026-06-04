Creador de ‘Euphoria’ revela que la serie iba a terminar de forma muy diferente antes de la muerte de Angus Cloud

El final de ‘Euphoria‘ dejó una conversación intensa entre espectadores y críticos por el destino de Rue, el tono trágico del cierre y la manera en que la serie llevó hasta sus últimas consecuencias una historia marcada por la adicción. Tras la emisión del último episodio, Sam Levinson, creador de la producción de HBO, explicó cómo llegó a ese desenlace y por qué sus planes originales tuvieron que cambiar.

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¿Por qué cambió el final de ‘Euphoria’?

De acuerdo con Collider, Sam Levinson habló con The New York Times sobre el cierre de ‘Euphoria’ y reveló que la muerte de Angus Cloud, quien interpretó a Fezco en la serie, lo llevó a replantear el guion de la temporada final. El actor murió en 2023 por una sobredosis accidental, una tragedia que impactó directamente la manera en que Levinson decidió abordar el desenlace de Rue, personaje interpretado por Zendaya.

Angus Cloud en ‘Euphoria’ (imagen: HBO)

El creador explicó que, después de lo ocurrido con Cloud, ya no podía contar una historia sobre adicción sin enfrentar sus consecuencias más reales. En sus palabras, el cambio no fue solo narrativo, sino también una decisión de responsabilidad frente al contexto actual del consumo de drogas y el riesgo del fentanilo.

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“Una vez que (Cloud) falleció, tuve que replantear el guion y pensé: hoy en día no se puede contar una historia sobre la adicción sin mostrar las consecuencias reales. La mayoría de la gente no tiene una segunda oportunidad. El fentanilo puede acabar contigo en un instante. No era como cuando yo era joven; podías conseguir pastillas en la calle y, aunque tuvieras un mal viaje o algo así, estarías bien. Esto es algo que afecta de cerca a mucha gente en este país. Así que me pareció lo más responsable.”

Sam Levinson defiende el tono trágico del desenlace

El final de ‘Euphoria’ fue recibido por una parte del público como un cierre pesimista, especialmente por el destino de Rue y por la forma en que la serie decidió cerrar su arco. Sin embargo, Levinson rechazó esa lectura de manera directa cuando se le planteó esa interpretación.

“¿Tú crees? No lo veo como algo pesimista. Ella en la mesa al final, es un gesto de gracia.”

Aunque el creador no niega que el clímax sea trágico, sí insiste en que el desenlace responde a una verdad que la serie no podía esquivar. Para él, ‘Euphoria’ funciona también como una advertencia sobre los riesgos actuales del consumo de drogas, en un momento en el que experimentar puede tener consecuencias fatales.

“Un final trágico, pero también es la verdad. Si experimentas o consumes drogas hoy, es muy posible que te maten.”

Levinson también vinculó el cierre con una idea de renovación, a partir de una conversación entre los personajes interpretados por Sydney Sweeney y Maude Apatow en los momentos finales del episodio. Según el creador, hay fragilidad en ese cierre, pero también una posibilidad de futuro si los personajes logran sostenerse entre ellos y mirar más allá de sí mismos.

Zendaya como Rue en el tráiler de ‘Euphoria 3’ (imagen: HBO Max)

Un final polémico para una serie que dividió a la audiencia

La temporada final de ‘Euphoria’ llegó después de una larga espera y con una recepción dividida. Por un lado, la serie mantuvo una fuerte presencia cultural y buenos datos iniciales de audiencia para HBO. Por otro, el cierre provocó críticas por su crudeza, sus decisiones narrativas y el destino de algunos personajes.

La conversación se intensificó porque el final no solo cerró la historia de Rue, sino que también reconfiguró el sentido completo de la serie. Lo que empezó como un retrato estilizado de la adolescencia, el deseo, la dependencia emocional y las heridas familiares terminó convertido en una historia mucho más oscura sobre adicción, muerte y consecuencias irreversibles.

Con sus declaraciones, Levinson deja claro que el final emitido no fue el que originalmente tenía en mente. La muerte de Angus Cloud cambió el camino de ‘Euphoria’ y llevó al creador a convertir el cierre en una advertencia más directa. Una decisión que seguirá dividiendo a los fans, pero que, según él, era lo correcto.

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