¿Cómo derrotará Peter Parker a Hulk en ‘Spider-Man: Brand New Day’? Esta podría ser la clave

Una nueva imagen de ‘Spider-Man: Brand New Day’ podría haber revelado una pista importante sobre la pelea entre el Spider-Man de Tom Holland y el Hulk de Mark Ruffalo. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, mostrará a Peter Parker en una etapa más solitaria después de ‘Spider-Man: No Way Home‘, pero también lo enfrentará a un problema físico imposible de resolver con fuerza bruta. Si Hulk pierde el control, Spider-Man difícilmente podrá derrotarlo en combate directo.

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¿Cuál sería la clave para que Spider-Man derrote a Hulk?

De acuerdo con The Direct, una imagen publicada por Empire muestra a Peter Parker trabajando en un pequeño dispositivo en su mesa, mientras MJ, interpretada por Zendaya, aparece detrás de él. El detalle importante está en la pantalla de la computadora: el esquema que revisa Peter se parece mucho al diseño del inhibidor que Bruce Banner lleva en el antebrazo en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’.

Zendaya y Tom Holland en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Empire)

Ese aparato sería fundamental porque Banner ya no aparece como Smart Hulk, sino en su forma humana. Según The Direct, el personaje puede mantenerse así gracias a un dispositivo inhibidor, una idea conectada con lo establecido previamente en ‘She-Hulk‘. La teoría plantea que Peter podría obtener los planos del aparato, repararlo o incluso recrearlo para usarlo cuando Banner se transforme.

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La película todavía no confirma que Spider-Man venza a Hulk de esa manera. Por ahora, la imagen funciona como pista visual y no como revelación oficial. Aun así, el planteamiento encaja con la lógica del personaje: Peter Parker no suele ganar por ser el más fuerte, sino por encontrar una solución científica en medio del caos.

Peter necesita a Banner por sus propios cambios

La presencia de Bruce Banner en ‘Spider-Man: Brand New Day’ también tiene relación con la crisis física de Peter. Lo que se ha adelantado sobre la película apunta a que el héroe atraviesa una transformación extraña en sus poderes, conectada con la llamada “Pubertad Arácnida”, la idea que Tom Holland propuso durante el desarrollo de la historia.

Banner, aunque no recuerda a Peter Parker por el hechizo de Doctor Strange, sigue siendo un experto en medicina y bioquímica. Por eso, Peter acudiría a él para entender qué le está ocurriendo a su cuerpo. Ese encuentro podría permitirle conocer el inhibidor antes de que Hulk se convierta en una amenaza directa.

Si Banner pierde el control más adelante, Peter tendría una ventaja: no necesitaría superar la fuerza de Hulk, sino encontrar la manera de devolverlo a su estado humano. En ese escenario, el inhibidor funcionaría como la herramienta perfecta para neutralizarlo sin convertir la pelea en una competencia imposible.

Hulk es demasiado fuerte para una pelea normal

El MCU ha dejado claro que Hulk está entre los personajes más poderosos físicamente. Ha enfrentado a varios Avengers y en ‘Thor: Ragnarok‘ incluso Thor tuvo problemas para contenerlo. Spider-Man posee fuerza, velocidad y reflejos superiores a los de una persona común, pero no está al nivel de Hulk en potencia bruta.

Tom Holland y Mark Ruffalo en el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’ (imagen: Sony Pictures)

Por eso, la teoría del inhibidor resulta creíble dentro de la historia. Peter tendría que explotar una debilidad concreta de Banner: su dependencia de un dispositivo capaz de mantener a raya al Hulk. La victoria no consistiría en noquearlo, sino en detener la transformación o apagarla cuando ya esté fuera de control.

‘Spider-Man: Brand New Day’ llegará a los cines el 31 de julio de 2026. Hasta ahora, Marvel y Sony no han revelado qué provoca que Banner se transforme ni cómo terminará su pelea con Spider-Man. La imagen de Empire, sin embargo, sugiere que la clave podría estar sobre la mesa de trabajo de Peter Parker.

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