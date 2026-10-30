‘Clayface’: Tom Rhys Harries pidió no saber contra quién competía para protagonizar la película de DC

Antes de encarnar a Matt Hagen en Clayface, Tom Rhys Harries tuvo que demostrar que podía sostener por sí solo una producción de DC Studios. El actor galés de 36 años contó cómo vivió las pruebas para obtener el personaje y qué decisiones tomó para manejar la presión. Se trata de la producción más reciente de la casa de superhéroes y una nueva era con James Gunn y Peter Safran al frente.

Tom Rhys Harries no quiso conocer a su competencia

Para entonces, Harries acumulaba años de experiencia en teatro y televisión, aunque protagonizar una película de este tamaño representaba un paso distinto, mucho más desafiante que todo lo anterior. El proceso comenzó con un mensaje de sus agentes y una cita con el responsable del reparto. Después vendrían las pruebas ante James Watkins, director de la cinta, y la evaluación del estudio.

Había otros cuatro actores considerados para interpretar a Clayface, pero Harries decidió que conocer sus nombres podía distraerlo, así que pidió a su equipo mantenerlos en secreto. “De hecho, interrumpí a mi agente y le dije: ‘No me digas quiénes son los demás’”, explicó para The Hollywood Reporter. Quería concentrarse en su trabajo sin medir cada decisión frente a los antecedentes de sus competidores.

Tras una semana de preparación, realizó una prueba de tres horas; terminó agotado, pero satisfecho con lo que había hecho. Entonces cambió de opinión y preguntó contra quién había competido. “Sentía curiosidad, y para entonces ya no me afectaría negativamente porque había terminado”, recordó. El pequeño inconveniente fue que el proceso todavía tenía otra etapa reservada para él.

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Al día siguiente recibió una llamada porque el estudio quería verlo nuevamente. Para esa segunda prueba tuvo que recuperar la concentración, ahora con información que había preferido evitar. Días después le confirmaron el papel. Harries admitió que sus rivales contaban con experiencia de sobra al frente de producciones de estudio y en sus respectivas campañas de prensa. Ya en el rodaje descubrió que una producción grande también significaba contar con más personas para apoyarlo, incluidos quienes lo habían preparado físicamente y ayudado con el acento:

“Justo estaba intercambiando mensajes con un amigo que protagoniza una serie de televisión por primera vez, y hablábamos de cómo, aunque parezca contradictorio, en realidad es más fácil cuando tienes a tantas personas a tu alrededor. Por eso agradezco que la película haya tenido una buena recepción, porque te das cuenta de cuántas personas han invertido su tiempo y esfuerzo en este proyecto. Incluso antes de poner un pie en el set de filmación, ya había tenido innumerables sesiones con mi entrenador de acento, muchísimas sesiones con mi entrenador físico y años de conversaciones, correos electrónicos y mensajes con mis representantes, intentando conseguir oportunidades que nunca llegaron a concretarse”.

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¿De qué trata Clayface?

La película presenta la historia de Matt Hagen, un joven de Gotham que construye una carrera como actor en Hollywood. Su ascenso se interrumpe cuando las acciones de un jefe criminal lo dejan desfigurado. Después de perder el respaldo de su equipo, busca un tratamiento experimental con la esperanza de recuperar su rostro y la vida que tenía.

El procedimiento ofrece resultados, pero también provoca efectos inesperados sobre su mente y su cuerpo. La historia desarrolla esa situación mediante el terror corporal y el deseo de venganza. El conflicto de Hagen depende de su relación con una imagen física que había sido fundamental para su profesión y para la identidad que construyó.

James Watkins dirige un guion de Mike Flanagan, traído a la vida por un reparto que incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan, Nancy Carroll y Joshua James. La producción cuenta con Matt Reeves, Lynn Harris, James Gunn y Peter Safran, y Warner Bros. Pictures se encarga de distribuirla.