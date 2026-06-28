‘Citizen Vigilante’, la polémica película comparada con Batman y The Punisher que Elon Musk puso gratis en X

Es verdad que Citizen Vigilante pasó a ser uno de los estrenos digitales más comentados de las últimas semanas tras una poco comun estrategia de distribución. La película dirigida por Uwe Boll estuvo disponible sin costo durante 48 horas en X por decisión de Elon Musk en su propio perfil, iniciativa que multiplicó la atención sobre una producción que ya estaba en la mira del público por su contenido y por el regreso de Armie Hammer al cine.

Citizen Vigilante, la película que Elon Musk puso gratis en X

La promoción temporal en X permitió que miles de usuarios vieran la película sin costo durante dos días antes de que pasara a su distribución digital convencional. La decisión viralizó el proyecto y acercó el filme a un público que quizá no lo habría buscado mediante los canales tradicionales de renta o compra.

Escrita, dirigida y producida por Uwe Boll, Citizen Vigilante presenta a un millonario que decide combatir el crimen por cuenta propia en una ciudad deteriorada, ¿les suena familia? Aunque la historia no pertenece al género de los superhéroes, fue fácil encontrar paralelismos con Batman por la posición económica del protagonista y con The Punisher por los métodos letales que emplea para enfrentar a delincuentes y funcionarios corruptos.

Armie Hammer en Citizen Vigilante (Foto: IMDb)

El reparto está encabezado por Armie Hammer, acompañado por actores como Costas Mandylor y Amanda Plummer. Antes de adoptar su título definitivo, el proyecto llevaba el nombre de The Dark Knight, aunque Warner Bros. envió una orden de cese de uso de esa denominación, lo que obligó a modificarla antes de su estreno.

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La película también enfrentó obstáculos en Europa. En Alemania no obtuvo la clasificación por edades necesaria para su distribución comercial debido a que las autoridades consideraron problemática la representación del vigilantismo dentro de la historia, situación que impidió su lanzamiento en ese país.

Uwe Boll defendió la propuesta desde su anuncio. “En una época llena de secuelas y películas de superhéroes que resultan aburridas, llevamos a los cines y a las plataformas un thriller sin concesiones. Es una película que necesitamos en estos tiempos”, afirmó en un comunicado compartido por el medio CBR.

El realizador también explicó qué buscaba con el proyecto:

“Espero que la película llegue al Reino Unido lo antes posible, porque sé que en Estados Unidos existe mucho interés y muchas reacciones. En Europa actualmente existe cierto temor a realizar películas políticas tan duras, pero yo siempre he intentado introducir temas políticos dentro del cine de género. Esto no es un documental, es un thriller y espero que el público responda a él”.

Armie Hammer vuelve tras años de problemas

Armie Hammer en Citizen Vigilante (Foto: IMDb)

La carrera de Armie Hammer se fue en picada en 2021, cuando varias mujeres difundieron acusaciones relacionadas con presuntos abusos y compartieron mensajes privados cuya autenticidad fue ampliamente debatida en medios y redes sociales. Ante aquella nueva realidad, el actor abandonó varios proyectos cinematográficos y televisivos, además de perder representación artística en Estados Unidos.

En 2023, la Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció que no presentaría cargos penales contra el actor al considerar que las pruebas disponibles no permitían acreditar un delito más allá de toda duda razonable. Hammer rechazó una y otra vez las acusaciones en su contra y sostiene que todas sus relaciones fueron consensuadas.

Con Citizen Vigilante, Armie regresa a la escena del séptimo arte pero ni siquiera esa película quedó fuera de la polémica. Mucho antes de su caída, se hizo famoso por la premiada Red social, donde interpretó a los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss. Más adelante obtuvo elogios por Llámame por tu nombre, dirigida por Luca Guadagnino, película que lo consolidó como uno de los actores dramáticos más aclamados de su generación. También participó en El Agente de C.I.P.O.L., de Guy Ritchie; Muerte en el Nilo, de Kenneth Branagh; J. Edgar, dirigida por Clint Eastwood; Rebecca, Hotel Mumbai y Cars 3, donde prestó su voz al personaje Jackson Storm.

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