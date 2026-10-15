Christy Carlson Romano, actriz de ‘Even Stevens’, revela que Disney le pagaba la mitad que a Shia LaBeouf

Christy Carlson Romano, actriz que dio vida a Ren Stevens en ‘Even Stevens’, reveló que durante los años en los que protagonizó la serie de Disney Channel recibía la mitad del salario de Shia LaBeouf, pese a que, según explicó, ambos eran coprotagonistas y tenían prácticamente el mismo tiempo en pantalla. La actriz hizo pública la diferencia salarial al promocionar sus nuevas memorias, Once Upon a Trainwreck: The Fall and Rise of a Child Star, en las que también aborda el peso económico que asumió desde adolescente.

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¿Cuánto ganaban Christy Carlson Romano y Shia LaBeouf en ‘Even Stevens’?

Romano aseguró que LaBeouf recibía 12 mil dólares por episodio, mientras que ella cobraba 6 mil dólares. La actriz respaldó su versión con una carta manuscrita que su madre envió a su agente en el año 2000 y que ahora incluyó en una publicación relacionada con el lanzamiento de su libro.

“Yo era una niña y la protagonista femenina de «Even Stevens». Me pagaban la mitad de lo que le pagaban a Shia; ambos éramos protagonistas y teníamos el mismo tiempo en pantalla”.

Christy Carlson Romano en 2024 (Foto: Andrew Toth/Getty)

La carta de su madre expone directamente la diferencia:

“Shia recibe 12 000 dólares por episodio y Christy, 6000. Dado que el 30 % se destina a un fideicomiso, no podemos cubrir nuestros gastos aquí. Además, este programa le impide a ella realizar otros trabajos mejor remunerados. Christy quiere ganar lo mismo que Shia.”

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Romano explicó que en ese momento su sueldo era fundamental para sostener económicamente a su familia. Con los años, dijo, comprendió que su madre no solo estaba intentando conseguirle mejores condiciones laborales, sino mantener un hogar que dependía de los ingresos de una adolescente.

Romano aclara que no culpa a Shia LaBeouf

La actriz enfatizó que su señalamiento no está dirigido contra su antiguo compañero de reparto. “Shia se ganó cada dólar, y este libro no trata sobre él ni sobre ningún otro nombre famoso que pudieras reconocer”, escribió.

Romano explicó que sus memorias buscan hablar de lo que significó crecer demasiado rápido dentro de la industria y sentirse valorada de manera distinta dentro de un proyecto en el que consideraba que ambos protagonistas tenían responsabilidades semejantes.

La serie, emitida entre 2000 y 2003, seguía las diferencias constantes entre los hermanos Ren y Louis Stevens, interpretados por Romano y LaBeouf. El programa se convirtió en uno de los títulos juveniles más reconocidos de Disney Channel durante aquella etapa.

Hasta la publicación del artículo de Variety, representantes de Disney y de LaBeouf no habían respondido a las solicitudes de comentarios del medio.

Una relación complicada detrás de cámaras

Romano también ha hablado recientemente sobre cómo era trabajar con LaBeouf. En el podcast ‘Not Skinny but Not Fat’ describió su relación como “como el agua y el aceite”, debido a las diferencias entre sus personalidades y formas de desenvolverse en el set.

Christy Carlson Romano y Shia LaBeouf en ‘Even Stevens’ (imagen: Disney Channel)

La actriz recordó que había sido educada bajo una disciplina muy estricta: aprender sus líneas, cumplir sus marcas y evitar errores. Incluso se preparaba para ingresar al programa preuniversitario de Juilliard.

LaBeouf, en cambio, provenía de un contexto familiar más inestable y ha hablado públicamente sobre haber crecido junto a un padre con problemas de adicción, una experiencia que años después inspiró ‘Honey Boy’.

“Era una especie de chico vagabundo de Venice Beach”, recordó Romano. También describió aquella etapa de su compañero como “un estilo de vida muy caótico y aterrador”. Pese a esas diferencias, ambos terminaron convirtiéndose en los rostros centrales de ‘Even Stevens’, una serie que impulsó sus respectivas carreras desde la adolescencia.

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