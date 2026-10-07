Mia Goth pide el divorcio de Shia LaBeouf y solicita la custodia principal de su hija, según TMZ

Él reconoció que su matrimonio atravesó problemas graves y que rompió la confianza de la actriz

Mia Goth solicitó formalmente el divorcio de Shia LaBeouf después de una relación de más de una década marcada por separaciones y reconciliaciones. De acuerdo con documentos judiciales reportados inicialmente por TMZ y posteriormente confirmados por Page Six, la actriz de ‘Pearl’ pidió la custodia legal y física principal de Isabel, la hija de 4 años que comparte con el protagonista de ‘Transformers’.

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¿Qué está solicitando Mia Goth en el divorcio de Shia LaBeouf?

Goth presentó la documentación la noche del martes 6 de octubre y señaló “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación. La actriz, de 32 años, estableció el 28 de julio de 2025 como la fecha oficial en la que terminó su relación con LaBeouf.

Además de solicitar la custodia legal y física principal de Isabel, Goth pidió que ninguno de los dos reciba manutención conyugal. Hasta ahora no se han revelado más detalles sobre los términos que ambos deberán negociar en torno a la crianza de su hija.

Mia Goth (Fotografía: Amy Sussman/Getty Images)

La separación, sin embargo, ya era conocida desde principios de 2026. En febrero, Page Six informó que la pareja llevaba separada desde el año anterior y que LaBeouf se había trasladado a Nueva Orleans para permanecer cerca de su familia.

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Shia LaBeouf había reconocido que su matrimonio estaba roto

En marzo, LaBeouf habló sobre la ruptura durante una entrevista en ‘Channel 5 With Andrew Callaghan’ y reconoció que había cometido errores importantes durante su relación con Goth.

“Éramos profundamente infelices”, afirmó el actor. También admitió haber quebrado la confianza de su esposa antes de que ambos decidieran tener una hija: “Cometí muchos errores al principio, antes de que intentáramos tener un bebé. Traicioné la confianza de una manera enorme.”

Según LaBeouf, los problemas habían llegado a un punto en el que resultaban “imposible” de reparar y ambos entendieron que no querían criar a Isabel dentro de un matrimonio infeliz.

Pese a ello, el actor habló favorablemente de Goth y aseguró que mantenían una relación cordial. “Es una mujer maravillosa. Es una de las mejores mujeres que jamás hayan existido. Es increíble, esa mujer. Increíble… siempre. Un 10 de 10.”

Una relación de más de una década entre rupturas y reconciliaciones

Goth y LaBeouf se conocieron durante el rodaje de ‘Nymphomaniac: Volume II’, debut cinematográfico de la actriz, y comenzaron una relación intermitente en 2012. Se casaron en 2016, se separaron dos años después y retomaron su relación alrededor de 2020. En 2022 nació Isabel.

Foto policial de Shia LaBeouf (imagen: Orleans Parish Sheriff’s Office)

La solicitud de divorcio llega después de un año complicado para LaBeouf. En febrero de 2026 fue arrestado tras participar en una pelea durante Mardi Gras en Nueva Orleans, ciudad a la que se había mudado después de separarse de Goth.

Meses después, el actor insistió en que ambos estaban intentando establecer una dinámica adecuada de crianza compartida. “Estamos intentando descifrar cómo ejercer la copaternidad y nos va bien. Incluso en medio de todo esto, ella es comprensiva conmigo”, declaró entonces. La petición de Goth establece ahora formalmente la siguiente etapa de una relación que se extendió durante más de diez años.

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