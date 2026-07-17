Christopher Nolan compara la IA con un ‘caballo de Troya’ y pide desconfiar de quienes la promueven

Christopher Nolan volvió a pronunciarse sobre el avance de la inteligencia artificial y sus efectos en la industria, la cultura y la percepción pública. El director de ‘La Odisea’ comparó esta tecnología con un “caballo de Troya” cuyo contenido ya es conocido por todos, y sostuvo que el escepticismo de los jóvenes frente a los videos generados con IA puede ser una reacción saludable. Aunque reconoció que la tecnología puede ofrecer beneficios, también advirtió que es necesario examinar los intereses de quienes la desarrollan y promueven.

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¿Por qué Christopher Nolan compara la IA con un caballo de Troya?

En entrevista con el creador de contenido dank (@cptdankkk), Nolan utilizó una imagen directamente vinculada con el mundo de la antigua Grecia (y parte importante de su nueva película) para describir la manera en que percibe la expansión de la inteligencia artificial.

Matt Damon y John Leguizamo en Miami, frente a una réplica del Caballo de Troya (Imagen: X/@odysseymovie)

“Un caballo de Troya en el que todo el mundo sabe que hay griegos dentro.”

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La comparación remite al caballo de Troya, el engaño utilizado por los griegos para entrar en la ciudad durante la guerra narrada en la tradición épica. En la interpretación de Nolan, sin embargo, el peligro ya no estaría oculto: el público sabe que existe y aun así observa cómo la tecnología continúa avanzando dentro de distintos sectores.

El cineasta consideró llamativo que la IA haya obtenido rápidamente el respaldo de Wall Street, las empresas y los inversionistas, mientras enfrenta una resistencia considerable entre los consumidores.

“Lo curioso de la IA, y creo que es realmente fascinante ver cómo en los últimos años ha conquistado Wall Street y el mundo de los negocios y las inversiones, es que nunca había visto una tecnología que avanzara tan rápidamente y que, al mismo tiempo, fuera tan rotundamente rechazada por el público, a pesar de que todo el mundo sabe que los griegos están dentro.”

La postura del director coincide con su defensa recurrente del trabajo humano en el cine y con sus dudas frente a las tecnologías que prometen modificar radicalmente los procesos creativos.

Nolan considera saludable el rechazo de los jóvenes

Nolan también habló sobre la respuesta que los contenidos generados con inteligencia artificial provocan entre las generaciones más jóvenes. Según explicó, las personas cercanas a la edad de sus hijos suelen reconocer rápidamente los videos producidos mediante estas herramientas y los clasifican como “AI slop” (basura de IA), una expresión utilizada para describir contenido artificial de baja calidad, repetitivo o producido en masa.

“La desconfianza generalizada hacia esto es extrema, especialmente entre los jóvenes. Basta ver las reacciones en internet a los vídeos generados por IA: personas de la edad de mis hijos que inmediatamente lo califican de «basura de IA» —acuñando ese término— y lo descartan de plano; me parece un escepticismo muy saludable.”

Para el director, esta reacción no representa necesariamente un rechazo irracional al progreso. Por el contrario, puede funcionar como una defensa ante una tecnología cuya aplicación se ha extendido con mayor rapidez que la discusión pública sobre sus consecuencias.

La tecnología también debe examinarse desde sus intereses

Nolan aclaró que su postura no consiste en negar cualquier beneficio relacionado con la innovación. El cineasta reconoció que las nuevas herramientas pueden producir aportes importantes, pero insistió en que deben analizarse con cautela.

Escena donde encuentran el Caballo de Troya en ‘La Odisea’ (imagen: IMDb)

“La tecnología siempre nos ofrecerá grandes regalos, pero debemos verla con escepticismo. También debemos contemplar con escepticismo los motivos de quienes nos la proporcionan. Así es como sacaremos el máximo partido a una nueva tecnología, en lugar de depositar una fe ciega en que todo irá de maravilla.”

Su advertencia no se limita a la inteligencia artificial como herramienta, sino que también apunta a las compañías, inversionistas y figuras que impulsan su adopción. Para Nolan, aceptar las promesas tecnológicas sin cuestionar sus objetivos puede impedir que la sociedad aproveche sus beneficios de manera responsable.

El director propone así una postura intermedia: reconocer el potencial de la IA sin asumir que todo avance será positivo por sí mismo. En lugar de entusiasmo automático o rechazo absoluto, Nolan pide observar quién controla la tecnología, qué intereses existen detrás de ella y cuáles podrían ser sus efectos sobre el público y las industrias creativas.

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