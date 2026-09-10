Chris Evans traiciona al #TeamCap y admite que en realidad está del lado de Iron Man en ‘Capitán América: Civil War’

La película enfrentó a Tony Stark y Steve Rogers por los Acuerdos de Sokovia

A una década del estreno de ‘Captain America: Civil War’, Chris Evans acaba de revelar un detalle que seguramente incomodará a más de un integrante del #TeamCap. El actor, quien interpretó a Steve Rogers durante años dentro del MCU, reconoció que personalmente se identifica más con la postura de Iron Man en el conflicto que dividió a los Avengers. La confesión apareció en el más reciente episodio de ‘Countdown to Avengers: Doomsday Official Podcast’, donde Iman Vellani y Frank Alvarez repasaron la película de 2016 antes del estreno de la próxima gran reunión de Marvel.

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¿Chris Evans realmente está del lado de Iron Man?

Evans dejó claro que existe una diferencia entre lo que piensa como actor encargado de interpretar a Captain America y su posición personal frente al enfrentamiento central de ‘Civil War’.

Chris Evans en ‘Capitán América: Civil War’ (imagen: Marvel Studios)

“Sabes, como personaje, respaldo la postura del Equipo Cap. Personalmente yo, creo que soy del equipo Iron Man. Sé que probablemente sea polémico decir eso.”

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La admisión resulta especialmente llamativa porque Evans se convirtió durante años en el rostro del #TeamCap. La película llevó al MCU a dividir a sus héroes en dos grupos enfrentados y convirtió la pregunta sobre quién tenía razón en una discusión que continuó entre los fans mucho después de su estreno.

Para Evans, Steve Rogers sigue teniendo argumentos coherentes desde la perspectiva del personaje. Sin embargo, fuera de esa interpretación, su opinión parece acercarse más a la idea defendida por Tony Stark: los Avengers necesitan algún tipo de supervisión y deben asumir responsabilidad por las consecuencias de sus acciones.

¿Por qué Iron Man y Captain America terminaron enfrentados?

El conflicto comienza con los Acuerdos de Sokovia, una propuesta destinada a colocar las actividades de los Avengers bajo supervisión gubernamental. Tony Stark decide respaldarlos después de los daños provocados durante las diferentes operaciones del grupo y, especialmente, por las consecuencias relacionadas con Ultron.

Steve Rogers, en cambio, considera peligroso entregar ese poder de decisión a instituciones gubernamentales que pueden tener intereses propios o impedir que los Avengers intervengan cuando sea necesario.

La situación se vuelve todavía más complicada cuando Bucky Barnes es señalado por un ataque terrorista. Steve decide proteger a su antiguo amigo, mientras Tony termina enfrentándose directamente con ambos después de descubrir información relacionada con la muerte de sus padres.

El resultado fue una fractura que tuvo consecuencias directas para las siguientes películas del MCU y dejó a los Avengers separados antes de la llegada de Thanos.

Robert Downey Jr. en un promocional de ‘Capitán América: Civil War’ (imagen: Marvel Studios)

Chris Evans volverá en ‘Avengers: Doomsday’

La confesión llega mientras Evans vuelve a estar relacionado con una de las mayores producciones de Marvel Studios. El actor forma parte de ‘Avengers: Doomsday’, película dirigida por Joe y Anthony Russo que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

El proyecto reunirá a Avengers, New Avengers, Wakandans, Fantastic Four y varios integrantes clásicos de X-Men en una historia encabezada por Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

Con el regreso de varias figuras fundamentales de la Saga del Infinito, Marvel también está revisitando algunas de sus películas más importantes mediante el podcast oficial. Y diez años después de que millones de espectadores eligieran entre #TeamCap y #TeamIronMan, el propio Captain America acaba de revelar que, personalmente, probablemente habría estado del otro lado.

Con información de Comic Book Movie.

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