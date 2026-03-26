Cantante de ‘Circle of Life’ de ‘El Rey León’ exige más de 20 millones de dólares por traducción falsa

El inicio de ‘El Rey León’ sigue siendo uno de los momentos más reconocibles del cine animado. Desde su estreno en 1994, la apertura con “Circle of Life” y su canto en zulú quedó grabada en la memoria de varias generaciones, no solo por su fuerza musical, sino por el peso simbólico que tiene dentro de la película. Más de tres décadas después, esa misma secuencia volvió a colocarse en el centro de la conversación, aunque ahora por una disputa legal.

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¿Qué desató la demanda?

Lebohang Morake, compositor y cantante sudafricano ganador del Grammy, demandó al comediante Learnmore Jonasi por supuestamente dañar su reputación al tergiversar el significado del canto inicial de “Circle of Life”. De acuerdo con la información difundida por Variety con base en un reporte de The Guardian, Morake sostiene que Jonasi presentó una traducción falsa tanto en un episodio del podcast “One54” como en una rutina de stand-up.

‘El Rey León’ (imagen: IMDb)

La controversia gira alrededor de la frase “Nants’ingonyama bagithi Baba”, parte del arranque de la canción. Según la traducción citada en la nota, esa línea significa: “¡Salve al rey! ¡Todos nos inclinamos ante su presencia!” Sin embargo, Jonasi bromeó en el podcast con que la frase se traducía como: “Mira, hay un león. ¡Dios mío!” Los conductores reaccionaron entre risas y comentaron que esperaban una traducción más “Hermosa y majestuosa”.

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Morake afirma que ese tipo de comentarios no solo deforman el sentido del canto, sino que además afectan su imagen profesional y su relación con una obra de enorme alcance internacional.

La traducción falsa salió del podcast y llegó al escenario

La demanda no se limita al episodio de “One54”. Según el reporte citado, Jonasi habría repetido una broma similar durante una presentación realizada el 12 de marzo en Los Ángeles, donde además “recibió una ovación de pie”. Ese detalle es importante dentro de la queja, porque la acusación plantea que el comentario no quedó como una ocurrencia aislada, sino que se amplificó frente a más público.

El documento legal sostiene que estas declaraciones virales estarían interfiriendo con las relaciones comerciales de Morake con Disney y con sus ingresos por regalías. Por eso, el músico reclama más de 20 millones de dólares en daños reales. A esa cifra se suman 7 millones de dólares en daños punitivos.

Uno de los puntos más delicados del caso es la manera en que la demanda intenta separar el comentario de Jonasi del terreno de la parodia. Según el reporte, la queja argumenta que el comediante presentó su traducción “como un hecho fidedigno, no como una comedia”, por lo que no debería quedar protegida por la Primera Enmienda en el mismo sentido que una sátira o burla evidente sobre una obra artística.

‘El Rey León’ (imagen: Disney)

¿Qué ha dicho Learnmore Jonasi?

Hasta ahora, Jonasi no ha respondido públicamente a la demanda en términos legales. Aun así, sí publicó recientemente un video en redes sociales durante su gira de comedia en E.U., donde dijo que era un “gran fanático” del trabajo de Morake.

En ese mismo video, el comediante propuso colaborar con él en una grabación para explicar el verdadero significado del canto de ‘El Rey León’. “La comedia siempre tiene la capacidad de iniciar una conversación,” dijo Jonasi. “Esta es tu oportunidad para educar a la gente, porque ahora la gente está escuchando.”

Por ahora, el caso abre una discusión incómoda sobre los límites entre el chiste, la traducción y la autoridad con la que se presenta una idea ante el público. Y en este caso, todo gira en torno a una de las líneas más famosas de ‘El Rey León’.

Con información de Variety.

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