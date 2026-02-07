Donald Trump elimina video con IA descrito como parodia de ‘El Rey León’ tras críticas

El material fue defendido inicialmente por la Casa Blanca como un “meme de internet”

Un video generado con inteligencia artificial y difundido desde la cuenta del presidente Donald Trump en Truth Social desató una oleada de críticas por su contenido racista, luego de mostrar representaciones animadas de Barack Obama y Michelle Obama como simios. El material permaneció en línea durante cerca de 12 horas antes de ser eliminado. Tras la reacción pública, la Casa Blanca aseguró que el clip fue publicado “por error” por un miembro del personal, después de haberlo defendido inicialmente como una simple parodia.

¿Qué mostraba el video y por qué provocó críticas?

El clip, creado con IA, presentaba una secuencia ambientada en una selva y musicalizada con “The Lion Sleeps Tonight”. En ella, Donald Trump aparecía representado como un león, mientras que Barack Obama y Michelle Obama eran mostrados con cabezas humanas superpuestas sobre cuerpos de simios que bailaban. La representación fue calificada como racista por múltiples actores políticos y usuarios en redes sociales.

Además de los Obama, el video caricaturizaba a otras figuras demócratas como animales: Joe Biden aparecía como un babuino; Kamala Harris, como una tortuga; el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, como una cebra; el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, como un suricata; Alexandria Ocasio-Cortez, como un burro; el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, como una hiena; y Hillary Clinton, como un jabalí.

La defensa inicial de la Casa Blanca y el giro posterior

Tras la polémica, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió públicamente la publicación. En declaraciones recogidas por Variety, señaló: “Esto proviene de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, detengan la falsa indignación e informen hoy sobre algo que realmente le importe al público estadounidense.”

Sin embargo, horas después de esa defensa, el video fue eliminado de la cuenta presidencial en Truth Social. Un funcionario de la Casa Blanca explicó al mismo medio que un miembro del staff, cuya identidad no fue revelada, había publicado el contenido de manera errónea, y que por ello se procedió a retirarlo.

Reacciones políticas y condenas desde distintos frentes

Las críticas no se limitaron a la oposición demócrata. La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la publicación como “Comportamiento asqueroso del presidente” y llamó a “todos y cada uno de los republicanos” a condenar el video.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

Desde el propio Partido Republicano también hubo cuestionamientos. El senador Tim Scott, único legislador afroamericano del GOP en el Senado, escribió en X: “Rezando para que fuera falso porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo.”

El episodio se suma a una serie de controversias que han marcado el segundo mandato de Donald Trump, en un contexto donde el uso de contenidos generados con IA y su difusión desde cuentas oficiales plantea nuevos debates sobre responsabilidad política, discurso público y límites de la sátira en la comunicación presidencial.

Con información de Variety.

