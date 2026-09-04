‘Calabozos y Dragones 2’: ¿Hasbro canceló la película?

El futuro de Calabozos y Dragones 2 atraviesa una de esas pruebas que, tenemos que hacer este chiste sí o sí, ni un dado de veinte caras puede resolver por sí solo. Paramount decidió no financiar la secuela, pero Hasbro y los productores aún buscan otra compañía dispuesta a llevar a la pantalla un guion ya terminado. Por ahora, la aventura está detenida, aunque no oficialmente cancelada.

¿Qué se dijo de Calabozos y Dragones 2 hace unos meses?

Todo parecía venirse abajo en julio, cuando Jonathan Goldstein contó que Paramount había contratado a él y a John Francis Daley para escribir la continuación. El libreto existía, aunque el director dudaba que llegara al cine por razones económicas; la historia había avanzado sobre el papel, pero todavía no tenía permiso para cruzar la puerta de producción.

Goldstein explicó entonces: “Son películas costosas de hacer, pero sería muy divertido realizarla… De hecho, escribimos una secuela de Calabozos y Dragones. Nos contrataron para escribirla. No sé si algún día verá la luz por diversas razones financieras. Amamos a ese elenco y creemos que escribimos algo que les gustaría a los fans”.

Calabozos y Dragones (Foto: IMDb)

La negativa de Paramount-Skydance no equivalía a borrar el archivo o romper el pergamino en cuatro; indicaba que el estudio no quería asumir las cuentas necesarias para producir otra fantasía de gran tamaño. En términos prácticos, el proyecto quedó sin luz verde y con el guion esperando comprador.

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Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones costó cerca de 150 millones de dólares y reunió alrededor de 208 millones en salas de todo el planeta. Los cines conservan una porción de la venta de boletos y la publicidad supone gastos adicionales, por lo cual Paramount pedía una ecuación mucho menos arriesgada. Por su parte, Daley y Goldstein terminaron Mayday, comedia de acciónen Apple TV+ con Ryan Reynolds y Kenneth Branagh, y aprovecharon la promoción para aclarar el destino de su otra criatura fantástica.

¿Todavía hay esperanza para Calabozos y Dragones 2?

Consultado sobre los esfuerzos para acomodar las cuentas, Goldstein respondió para The Playlist: “Sí, absolutamente. Creo que Hasbro confía mucho en el proyecto y, si puede encontrar un estudio asociado que haga funcionar los números, querrá seguir adelante. Nuestros productores también”. Daley conserva un afecto especial por aquel grupo de aventureros:

“Digo, mira, es algo muy querido para nosotros, pues nos encantó hacer la primera. Nos enamoramos de los personajes y hay muchísimo potencial en una secuela, porque el primer acto no estaría lleno de explicaciones o presentaciones de esta familia a la que ya nos acostumbramos. Puedes entrar directamente en la historia, y eso es muy agradable”.

Calabozos y Dragones (Foto: IMDb)

El entusiasmo creativo claro que no paga ejércitos digitales, por lo que el propio Daley reconoció: “Sí, existen realidades prácticas en el aspecto financiero, y quién sabe si algún día se hará, pero estábamos orgullosos del guion de la secuela y esperamos que en algún momento encuentre un camino”.

La recepción de Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones

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La película de 2023 contó la historia de Edgin, un bardo y ladrón interpretado por Chris Pine, que intenta recuperar a su hija y corregir un golpe desastroso. Lo acompaña Holga, la formidable bárbara de Michelle Rodriguez. Para cumplir su misión reclutan a un hechicero inseguro y a una druida capaz de transformarse.

Justice Smith encarna al hechicero Simon, Sophia Lillis interpreta a la druida Doric y Regé-Jean Page aparece como el paladín Xenk. Hugh Grant tomó el papel de Forge, un embaucador sonriente. El reparto ayudó a que la cinta funcionara para conocedores del juego y para visitantes que jamás habían lanzado un dado.

Sobre la baja taquilla, Daley lo atribuyó a un competidor imbatible: