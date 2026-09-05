Bruce Campbell conmueve a sus fans al revelar el duro pronóstico que enfrenta debido al cáncer

El actor también habló sobre la particular relación entre su situación personal y su nueva película

Bruce Campbell, figura de culto del cine de terror y recordado mundialmente por interpretar a Ash Williams en ‘The Evil Dead’, compartió una actualización especialmente difícil sobre su estado de salud. Meses después de revelar que padece un tipo de cáncer que puede tratarse, pero no curarse, el actor de 68 años explicó que actualmente enfrenta un pronóstico de aproximadamente cinco años.

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Campbell, quien ha mantenido su característico sentido del humor durante el proceso, también habló sobre cómo la enfermedad ha cambiado sus planes profesionales y sobre la particular coincidencia entre su situación y la historia de su nueva película, ‘Ernie & Emma’.

¿Qué dijo Bruce Campbell sobre su pronóstico de cáncer?

Durante su participación en el episodio del 2 de septiembre de ‘The Adam Carolla Show’, Campbell habló de su enfermedad mientras conversaba sobre ‘Ernie & Emma’, proyecto independiente en el que actúa y que además escribió, dirigió y produjo.

Bruce Campbell en ‘Ernie & Emma’ (2026) (imagen: IMDb)

El intérprete señaló la dolorosa cercanía entre la historia de la película y lo que atraviesa actualmente. “Resulta fascinante el momento en que se estrena esta película sobre un hombre que esparce las cenizas de su esposa fallecida, realizada por alguien que se está muriendo”, comentó.

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Campbell agregó: “Tengo un pronóstico de cinco años. El tipo de cáncer que padezco —del cual no quiero entrar en detalles— conlleva actualmente un plazo de cinco años.”

Ante esas palabras, Adam Carolla le preguntó directamente si el pronóstico significaba que tenía aproximadamente cinco años de vida. Campbell respondió simplemente: “Más o menos.”

El actor no ha revelado qué tipo de cáncer padece y ha preferido mantener en privado los detalles médicos de su diagnóstico.

Bruce Campbell ya había advertido que su enfermedad no tiene cura

En marzo, Campbell informó públicamente que había sido diagnosticado con cáncer. En aquel mensaje explicó que se trataba de una enfermedad tratable pero no curable, y reconoció que la noticia también había sido inesperada para él.

“Hola a todos. Hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama «oportunidad», así que vamos a llamarlo así: estoy pasando por una de esas”, escribió entonces.

El tratamiento obligó al actor a reorganizar sus compromisos. Campbell anticipó que tendría que reducir sus apariciones, convenciones y trabajo para concentrarse en su salud, aunque esperaba encontrarse suficientemente bien para promocionar ‘Ernie & Emma’ durante el otoño.

También dejó claro que no buscaba compasión ni consejos: “No busco despertar compasión… ni recibir consejos”. Pese al panorama, mantuvo una postura desafiante: “No se preocupen, soy un viejo muy duro y cuento con un gran apoyo, así que espero seguir dando guerra un buen tiempo.”

Bruce Campbell en la Comic Con de Nueva York 2024 (Crédito: Eugene Gologursky/Getty)

Una carrera convertida en símbolo del cine de culto

Campbell ha permanecido ligado durante más de cuatro décadas al universo de ‘Evil Dead’. Protagonizó y coprodujo ‘The Evil Dead’ (1981), dirigida por su viejo colaborador Sam Raimi, antes de regresar como Ash Williams en ‘Evil Dead II’ (1987) y ‘Army of Darkness’ (1992). Décadas después volvió al personaje en la serie ‘Ash vs Evil Dead’, emitida entre 2015 y 2018.

Su trayectoria también incluye ‘Bubba Ho-Tep’, ‘The Adventures of Brisco County, Jr.’, ‘Burn Notice’ y apariciones en varias películas dirigidas por Raimi, además de trabajos como productor y actor de voz.

La relación que Campbell ha construido con sus seguidores volvió a quedar reflejada en el cierre de su anuncio de marzo. A pesar de la incertidumbre, se dirigió a ellos con afecto: “Como siempre, son los mejores fans del mundo y ¡espero verlos pronto!”

Con información de TV Insider.

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