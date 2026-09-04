Chloé Zhao defiende a Marvel y al cine de superhéroes a pesar de su fracaso con ‘Eternals’

La cineasta considera que los cómics también pueden utilizar arquetipos capaces de conectar con el público

Chloé Zhao volvió a hablar sobre su paso por Marvel Studios y defendió el valor artístico del cine de superhéroes, cinco años después del estreno de ‘Eternals’. La película, estrenada en 2021, quedó por debajo de las expectativas comerciales con alrededor de 400 millones de dólares recaudados a nivel mundial frente a un presupuesto superior a 200 millones, además de convertirse en la primera cinta del MCU que experimentó rechazó amplio entre la crítica. Aun así, la directora aseguró durante una masterclass en el Festival de Venecia que disfrutó trabajar en el proyecto y rechazó la idea de menospreciar estas historias por no considerarlas “alta cultura”.

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¿Por qué Chloé Zhao sigue defendiendo ‘Eternals’ y al cine de superhéroes?

Durante su participación en Venecia, Zhao recordó que desde niña quería contar historias y que, antes de pensar en convertirse en cineasta, soñaba con ser artista de manga. Aunque finalmente abandonó esa posibilidad porque consideraba que no dibujaba lo suficientemente bien, esa afición terminó encontrando otro camino cuando llegó a Marvel.

‘Eternals’ (imagen: Marvel Studios)

“Me encantó hacerla. Para quienes aman el anime, sé que entienden que esto fue un sueño hecho realidad para una chica. Los cómics son el equivalente occidental del manga. Son muy diferentes, pero vivo en Occidente y eso era a lo que tenía acceso.”

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La cineasta también defendió el valor narrativo del género frente a quienes lo consideran una forma menor de entretenimiento.

“Considero importante no descartar historias simplemente porque no las consideramos «alta cultura».”

Zhao explicó que, para ella, las historias funcionan como espacios donde el público puede procesar experiencias y emociones, y destacó la utilidad de los arquetipos presentes tanto en los mitos como en los cómics.

‘Eternals’ fue uno de los mayores tropiezos críticos del MCU

La defensa de Zhao llega después de una recepción complicada para ‘Eternals’. La película recaudó alrededor de 400 millones de dólares a nivel mundial y quedó por debajo de las expectativas frente a un presupuesto superior a 200 millones.

También marcó un precedente negativo para Marvel Studios al convertirse en la primera película del MCU en recibir una calificación “Rotten” en Rotten Tomatoes. En Metacritic obtuvo una recepción mixta, aunque otras cintas de Marvel ya habían registrado puntuaciones similares o inferiores a 60.

Pese a esos resultados, Zhao no parece considerar ‘Eternals’ como una desviación dentro de su carrera. Cuando el moderador señaló el contraste entre esta producción y ‘Nomadland’, la directora respondió:

“¿Qué contraste? Es gente en la naturaleza… con animales… que tiene relaciones complicadas con ellos.”

Zhao rechaza separar el cine comercial del llamado “arte elevado”

Gemma Chan y Chloé Zhao en el set de ‘Eternals’ (imagen: Marvel Studios)

La postura de Chloé Zhao contrasta con la de cineastas como Martin Scorsese, quien en el pasado comparó las películas de Marvel con parques temáticos. Zhao, en cambio, considera que el formato o el presupuesto no deberían determinar automáticamente el valor de una historia.

Después de ‘Eternals’, la directora continuó con proyectos de prestigio como ‘Hamnet’, que obtuvo ocho nominaciones al Oscar y una victoria para Jessie Buckley.

Durante la misma conversación, Zhao también habló de su relación personal con el cine y reconoció que actualmente atraviesa una etapa de cuestionamiento sobre cuánto de su vida ha dedicado a observar el mundo a través de una pantalla.

“Mi vida está ocupada por pantallas. ¿Me estoy perdiendo la vida por haber estado siempre ahí, intentando capturarla?”

Con información de Variety.

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