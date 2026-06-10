Actor que interpretó a Sabretooth en ‘X-Men’ comparte diagnóstico de un cáncer ‘súper raro’ en hombres

Tyler Mane, actor recordado por interpretar a Sabretooth en ‘X-Men’ y por retomar el papel en ‘Deadpool y Wolverine’, reveló que fue diagnosticado con cáncer de mama masculino. El intérprete de 59 años compartió la noticia el 8 de junio, cuando comenzó su tratamiento de quimioterapia, y explicó que decidió hacerlo público para crear conciencia sobre una enfermedad poco discutida entre hombres.

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¿Qué dijo Tyler Mane sobre su diagnóstico?

A través de un video en Facebook, Tyler Mane informó a sus seguidores que iniciaba tratamiento. “Tengo malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy”, dijo el actor. Luego explicó la rareza de su caso: “Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama a lo largo de su vida, y yo soy uno de ellos.”

Tyler Mane caracterizado como Sabretooth para ‘X-Men’ (imagen: 20th Century Fox)

Mane también subrayó que el silencio alrededor del cáncer de mama masculino puede retrasar la detección. “Como rara vez se habla de ello, suele detectarse en etapas avanzadas y tiene peores resultados. Quiero cambiar eso”, agregó.

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El actor pidió a sus seguidores acompañarlo durante el proceso y compartir su mensaje. “Acompáñame en mi viaje para darle una buena patada a esta cosa”, expresó. “Envía esto a 10 de tus amigos y pídeles que me sigan porque la gente necesita escuchar esto. ¡Que se joda el cáncer!”

El actor quiso mantenerlo en secreto

Mane reconoció que su primera reacción fue guardar silencio. En una publicación, escribió: “Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres” Después admitió que sintió vergüenza al principio: “Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco vergonzoso.”

Esa percepción cambió cuando entendió que muchos hombres reciben diagnósticos tardíos porque no se habla lo suficiente del tema. El actor también atribuyó a su esposa, Renae Geerlings, un papel decisivo para detectar la enfermedad a tiempo. “De hecho, todos mis médicos lo descartaron y solo porque mi esposa me presionó para que me extirparan el bulto pude ir antes”, escribió. “¡Así que empecemos a hablar de ello!”

De acuerdo con la información citada en el texto original, menos del 1% de los casos de cáncer de mama en E.U. ocurre en hombres. Entre los síntomas posibles se encuentran un bulto indoloro en el pecho, cambios en la piel o el pezón, descamación, decoloración, secreción o sangrado.

Tyler Mane en ‘Deadpool y Wolverine’ (imagen: Disney)

Otros famosos que han enfrentado el cáncer de mama

El cáncer de mama ha afectado a varias figuras reconocidas del cine, la música y la cultura. Hattie McDaniel, primera actriz afroamericana en ganar un Oscar por ‘Lo que el viento se llevó’, murió de esta enfermedad en 1952. También la padecieron actrices como Ingrid Bergman, estrella de ‘Casablanca’; Bette Davis, figura central del Hollywood clásico; Kelly Preston, conocida por películas como ‘Twins’; y Suzanne Somers, recordada por ‘Three’s Company’.

En la música, la enfermedad alcanzó a nombres como Nina Simone, Minnie Riperton, Sarah Harding y Olivia Newton-John, protagonista de ‘Vaselina’. El caso de Angelina Jolie es notorio: no fue diagnosticada con cáncer de mama, pero se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 tras descubrir que tenía una mutación genética asociada con alto riesgo de desarrollar la enfermedad.

Con información de Page Six.

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