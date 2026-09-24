Bob Chapek culpa a Bob Iger por su despido como CEO de The Walt Disney Company

El polémico despido de Bob Chapek tiene una nueva versión contada por su protagonista, exdirector ejecutivo de The Walt Disney Company, quien aborda en sus memorias la relación con Bob Iger y las circunstancias que terminaron con su gestión. Los primeros extractos del libro presentan al ejecutivo en defensa de sus decisiones y cuestionando el papel de quien lo eligió para dirigir la empresa.

¿Cómo fueron el ascenso y la caída de Bob Chapek en Disney?

Antes de tomar la dirección general, Chapek había construido una extensa carrera dentro de Disney y de hecho era la cabeza del negocio de parques, y experiencias. Su nombramiento, anunciado en febrero de 2020, parecía premiar ese recorrido tan largo y exigente. Sin embargo, compartir durante un tiempo responsabilidades con su antecesor complicó la sucesión aparentemente organizada y bajo control.

El libro, Behind the Castle Walls: My Thirty Years at the Happiest Place on Earth, y que podríamos traducir como Detrás de los muros del castillo: Mis treinta años en el lugar más feliz del mundo, llegará a librería el 29 de septiembre. The New York Times obtuvo una copia adelantada y reporta que Chapek sostiene un sabotaje deliberado por parte de Iger que finalmente habría producido su caída.

Bob Chapek (Foto: X)

El relevo de 2020 tampoco significó que Iger abandonara de inmediato Disney y en realidad permaneció como presidente ejecutivo hasta diciembre de 2021, conservando responsabilidades sobre las actividades creativas. Chapek debía responder tanto ante él como ante el consejo de administración y tal distribución del poder dejó al nuevo CEO trabajando bajo la supervisión del hombre al que había reemplazado.

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La gestión de Chapek acumuló conflictos públicos y tensiones internas, un caos en pocas palabras. Entre las dificultades estuvieron el enfrentamiento con Scarlett Johansson y la respuesta de Disney a la legislación de Florida conocida como No digas gay. La posición de la empresa recibió críticas muy duras por parte de empleados y del gobernador Ron DeSantis, lo que colocó al ejecutivo bajo presión por motivos distintos.

Su destitución se hizo efectiva en noviembre de 2022, poco después de que Disney reportara pérdidas trimestrales cercanas a 1.5 mil millones de dólares en su negocio de streaming. Habían transcurrido menos de tres años de gestión y la empresa recuperó a Iger como director ejecutivo, cerrando de manera abrupta el periodo de quien había sido su sucesor elegido.

Chapek culpa a Bob Iger

En las memorias, Chapek habla sobre el efecto personal de aquella decisión: “Mi despido abrupto dañó mi reputación, dejando a mis allegados, a personas ajenas a la empresa y a algunos dentro del reino tratando de averiguar qué hice mal. La respuesta, nuevamente, es nada”. El exejecutivo se presenta como alguien dispuesto a cambiar la organización, pero afirma que su proyecto quedó interrumpido. “No tuve la oportunidad de terminar lo que empecé”, escribe.

Foto: X

Iger había ofrecido otra explicación en un encuentro de DealBook en 2023:

“Había sido CEO durante unos 15 años. Comencé en la compañía en 1974, en ABC. Llevaba mucho tiempo ahí. Había muchas cosas en el mundo que me interesaban y que quería hacer o sobre las que quería aprender más. Realmente no había tenido un día libre desde hacía tanto tiempo que ni siquiera lo recuerdo. Me decepcionó lo que estaba viendo, tanto durante el periodo de transición, cuando todavía seguía ahí, como durante el tiempo que estuve fuera. Pero me esforcé mucho por distanciarme de todo aquello porque, primero, no podía hacer nada al respecto. En cierto modo, en realidad ya no era asunto mío. Era su responsabilidad dirigir la compañía.”

Bajo el liderazgo de Iger, Disney adquirió Pixar en 2006 y Marvel en 2009. Después llegaron Lucasfilm en 2012 y los activos de entretenimiento de 21st Century Fox en 2019. Su gestión también incluyó la apertura de Shanghai Disney Resort y el lanzamiento de Disney+, decisiones que acrecentaron los negocios y las propiedades de la compañía.

El director ejecutivo actual de The Walt Disney Company es Josh D’Amaro, quien asumió el puesto el pasado 18 de marzo.

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