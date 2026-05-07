Blake Lively califica de ‘victoria rotunda’ el acuerdo con Justin Baldoni y mantiene abierta la vía a más sanciones

El sorpresivo acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni del pasado 4 de mayo de 2026 no significó un cierre definitivo del conflicto que los enfrentó durante más de un año y medio por la película ‘It Ends With Us’. Aunque las partes anunciaron una conciliación, documentos recién presentados ante la corte federal de Nueva York revelan que la actriz conserva abierta una vía legal que podría derivar en sanciones económicas millonarias contra el director y su equipo, quienes además renunciaron a su derecho a apelar.

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¿Qué quedó pendiente en el acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni?

El documento de acuerdo, firmado también por la abogada de Justin Baldoni, Ellyn Garofalo, especifica que Blake Lively “no renuncia y conserva todos los reclamos, derechos y recursos en relación con su Moción pendiente de Honorarios de Abogados, Daños Triples y Daños Punitivos conforme a la Sección 47.1 del Código Civil de California”. En otras palabras, la actriz no recibió dinero en este acuerdo, pero podría obtenerlo si el juez Lewis Liman falla a su favor en la siguiente fase del proceso.

Blake Lively (imagen: Getty)

La Sección 47.1, conocida como Protecting Survivors from Weaponized Defamation Lawsuits Act e introducida en California en 2023, impone “severe and mandatory penalties against any party who files unsuccessful retaliatory defamation actions against sexual harassment and retaliation complainants”.

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Los abogados de Lively explicaron que bajo esta ley, “Cualquier ‘comunicación realizada por un individuo, sin malicia, con respecto a un incidente de agresión sexual, acoso o discriminación [incluida la represalia] es privilegiada’ siempre que el hablante ‘tenga, o haya tenido en algún momento, una base razonable para presentar una queja por agresión sexual, acoso o discriminación, ya sea que la queja sea, o haya sido, presentada o no’”.

La postura de los abogados y lo que viene en la corte

“Este acuerdo representa una victoria rotunda para Blake Lively”, afirmaron sus abogados Esra A. Hudson y Michael Gottlieb (vía Deadline). La letrada Sigrid McCowley añadió que la renuncia a la apelación por parte de Justin Baldoni y los demás demandados —incluyendo Jamie Heath, Steve Sarowitz, Jennifer Abel y Melissa Nathan— significa que “Este será el fallo final de este tribunal, y no podrá demorar las cosas con años de apelaciones”.

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, declaró a Extra: “No puedo hablar sobre los términos del acuerdo, pero lo que sí puedo decirles es que él está eufórico, que tanto Jamie como Justin están eufóricos con los resultados de esto y con el acuerdo en sí”. El comunicado conjunto de los equipos legales reconoció que “Las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”.

El juicio programado para el 18 de mayo de 2026 aún no ha sido cancelado oficialmente, y existe una demanda separada entre la publicista Jennifer Abel y su exempleador Stephane Jones que podría obligar a ambos actores a testificar.

Justin Baldoni frente al Santuario de ‘Abdu’l-Bahá (imagen: Instagram)

Un final abierto pese a la conciliación

“Desde el primer día, la misión de Blake Lively fue clara: exponer y exigir responsabilidades a quienes utilizan campañas de desprestigio y demandas por represalia para intimidar y silenciar a las víctimas”, sentenciaron sus abogados. “Esa misión continúa.”

Mientras tanto, Ryan Reynolds publicó en Instagram una selfie en pareja, y Blake Lively apareció en la Met Gala del 4 de mayo sin su esposo, desfilando con toda su fuerza de estrella. Pero detrás de las alfombras rojas, la Sección 47.1 sigue latente como una bomba de tiempo legal para Justin Baldoni y su equipo.

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