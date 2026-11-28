‘Blade Runner 2099’ cierra su temporada con una escena que recupera una de las grandes preguntas de la franquicia: ¿qué distingue realmente a un humano de un replicante? Después de ocho episodios, la búsqueda de Cora (Hunter Schafer) y Olwen (Michelle Yeoh) llega a su desenlace, pero la serie de Prime Video deja abierta una duda sobre la identidad de una de sus protagonistas. La creadora Silka Luisa explicó a Variety qué buscaba expresar con esa última prueba y por qué decidió conservar cierta ambigüedad. A continuación hay spoilers del final.

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¿Qué le ocurre a Cora en el enfrentamiento con Julius?

En el último episodio, Cora descubre que Helena, la mujer que la crió junto a su hermano Elias, era una Nexus-1, uno de los primeros prototipos replicantes de Tyrell. El recuerdo que Helena le dejó contiene el diseño original de ese modelo, capaz de vivir mucho más tiempo que las generaciones posteriores.

Hunter Schafer y Michelle Yeoh en ‘Blade Runner 2099’ (imagen: Prime Video)

Cora y Olwen llegan a un complejo de lanzamiento espacial de Tyrell para enfrentarse a Julius, quien busca utilizar ese conocimiento. Olwen consigue matarlo, pero él destruye antes el recuerdo. Durante la pelea, Cora queda gravemente herida y Olwen la sostiene en una escena que hace pensar que pudo haber muerto.

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Sin embargo, Clotilde también conoce el procedimiento Nexus-1. La serie muestra que alguien recibe el tratamiento, sin identificar claramente a quién. Después vemos a Olwen viajar fuera de la Tierra y a Cora regresar a la policía de Los Ángeles. IGN interpreta que Cora pudo haber sido convertida en una Nexus-1, aunque el episodio no confirma esa posibilidad ni explica cómo habría ocurrido.

La última prueba de empatía y el cambio de Cora

De vuelta en la policía, Cora se somete al Index bajo la supervisión de Greta. La escena refleja la prueba que presentó al comienzo de la temporada, cuando logró pasar por replicante porque no mostraba empatía.

Luisa explicó que el Index combina elementos del Voight-Kampff de ‘Blade Runner’ y de la prueba de estabilidad emocional de ‘Blade Runner 2049’. En 2099, las autoridades replicantes necesitan detectar si sus agentes desarrollan empatía hacia los humanos que deben perseguir.

Esta vez, Cora obtiene un resultado diferente. Para Luisa, el cambio está ligado directamente a su relación con Olwen: “Luego, al final, a través de esta conexión con Olwen, ella lo redescubre.”

La prueba, por tanto, no demuestra que Cora haya cambiado de especie. Confirma que ya no responde como la persona emocionalmente endurecida que conocimos al principio. Su vínculo con una replicante le permitió recuperar algo que había perdido, una contradicción deliberada en un mundo que pretende clasificar a sus habitantes mediante la empatía.

Olwen consigue más tiempo, pero los replicantes conservan el poder

Michelle Yeoh en ‘Blade Runner 2099’ (imagen: Amazon Prime Video)

El desenlace también ofrece una salida a Olwen, quien deseaba vivir más allá del límite impuesto a su modelo. Variety presenta su transformación en Nexus-1 como parte del cierre; IGN considera probable que recibiera el tratamiento. Su última escena la muestra viajando hacia otros mundos.

Elias, en cambio, se atribuye falsamente la destrucción del centro de nacimiento de replicantes para inspirar una rebelión humana. Julius fue el verdadero responsable y el llamado no produce un levantamiento inmediato. Luisa confirmó a Variety que los replicantes siguen al mando: “No es una historia de revolución”.

Así, ‘Blade Runner 2099’ no termina con la liberación de los humanos, sino con Cora y Olwen encontrando posibilidades personales dentro de un sistema que permanece en pie. La naturaleza física de Cora sigue abierta a interpretación; el cambio que revela su última prueba, no.

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