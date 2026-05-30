‘Backrooms’ rompe récord histórico de A24 y apunta a uno de los mayores estrenos del cine de terror

El terror nacido en internet ya está haciendo historia en taquilla. ‘Backrooms’, la película de A24 dirigida por Kane Parsons, llegó a salas con una fuerza muy por encima de las primeras proyecciones y convirtió una creepypasta sobre espacios liminales en un fenómeno comercial inmediato. La cinta, protagonizada por Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass, consolida a A24 como uno de los estudios que más sorpresas puede dar a nivel estético y de resultados.

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¿Qué récord rompió ‘Backrooms’ para A24?

‘Backrooms’ ya superó el mejor estreno de fin de semana en la historia de A24 antes de terminar su primer recorrido completo en salas. De acuerdo con Variety, la película recaudó US$38 millones en su primer viernes en 3,442 cines de Norteamérica, una cifra suficiente para dejar atrás el récord anterior del estudio, que pertenecía a ‘Civil War’, de Alex Garland, con US$25.5 millones en 2024.

‘Backrooms’ (imagen: A24)

La diferencia es notable porque el nuevo récord no llegó al cierre del domingo, sino desde el primer día de exhibición amplia. TheWrap reporta una cifra ligeramente mayor, de US$38.4 millones, y señala que el desempeño pone a ‘Backrooms’ en ruta hacia un estreno de alrededor de US$90 millones en el mercado doméstico. Variety maneja una proyección de entre US$85 millones y US$90 millones para el fin de semana.

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Ese salto convierte a la película de Kane Parsons en el mayor debut de A24 y en una de las sorpresas más grandes de la temporada. Lo llamativo es que la cinta no viene de una franquicia tradicional, sino de una serie viral de YouTube inspirada en una leyenda de internet sobre habitaciones infinitas, pasillos amarillos, luces fluorescentes y lugares que parecen cotidianos hasta que dejan de comportarse como deberían.

Una marca enorme para el cine de terror

Si las proyecciones se mantienen, ‘Backrooms’ podría ubicarse entre los estrenos más grandes para una película de terror. TheWrap señala que, con un debut cercano a US$90 millones, la cinta quedaría solo detrás de ‘It’, que abrió con US$117 millones en 2017, y ‘It: Chapter Two’, que debutó con US$91 millones en 2019.

La marca también refuerza un momento particular para el género. TheWrap plantea que este fin de semana podría leerse como un cambio de paradigma en Hollywood, con dos películas de terror no franquiciadas dominando el mercado: ‘Backrooms’, dirigida por Parsons, y ‘Obsession’, de Curry Barker, otro cineasta formado en internet. Lejos de perder fuerza por la llegada de una competidora directa, ‘Obsession’ volvió a crecer y se perfila para sumar alrededor de US$28 millones en su tercer fin de semana.

En el caso de ‘Backrooms’, el respaldo de A24, Chernin Entertainment y productores como James Wan, Shawn Levy y Osgood Perkins ayudó a convertir una idea de origen digital en una producción de alcance masivo. La historia sigue al dueño de una tienda de muebles de un pueblo pequeño que descubre una puerta hacia una dimensión extraña dentro de su sala de exhibición.

Hasta ahora, los reportes disponibles se concentran en el mercado doméstico de Norteamérica. No se ha publicado una cifra global consolidada para ‘Backrooms’, pero su arranque local ya bastó para romper récords históricos.

Renate Reinsve en ‘Backrooms’ (imagen: A24)

‘The Mandalorian and Grogu’ pierde fuerza frente al terror

El desempeño de ‘Backrooms’ también resalta por contraste con ‘The Mandalorian and Grogu’, que llegó a cines como una de las marcas más reconocibles de la cultura pop. Según Variety, la película de Lucasfilm recaudó US$6.5 millones en su segundo viernes en Norteamérica, una caída de 70% frente a su día de estreno.

TheWrap reporta una proyección cercana a US$24 millones para su segundo fin de semana, lejos de las expectativas iniciales que apuntaban a un resultado más alto. Con ese comportamiento, la película quedaría por debajo del empuje combinado de ‘Backrooms’ y ‘Obsession’, dos propuestas de terror que han logrado atraer con fuerza al público joven.

La lectura no implica que ‘Star Wars’ haya dejado de ser una marca relevante, pero sí muestra un cambio importante en la taquilla actual: el público está respondiendo con entusiasmo a historias nacidas fuera del molde tradicional de franquicia. En ese escenario, ‘Backrooms’ pasó de rareza viral a récord histórico para A24, y ahora apunta a dejar una marca mayor dentro del cine de terror.

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