‘Avengers: Endgame Encore’ regresa al primer lugar de la taquilla siete años después de su estreno

Siete años después de convertirse en uno de los mayores fenómenos comerciales de la historia del cine, ‘Avengers: Endgame’ volvió a ocupar el primer lugar de la taquilla norteamericana. La reedición ‘Avengers: Endgame Encore’, lanzada como antesala de ‘Avengers: Doomsday’, consiguió imponerse durante el viernes a varios estrenos importantes, incluidos ‘Primetime’, protagonizada por Robert Pattinson, y ‘The Heart of the Beast’, encabezada por Brad Pitt.

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¿Cuánto recaudó ‘Avengers: Endgame Encore’ en su regreso a los cines?

De acuerdo con Variety, ‘Avengers: Endgame Encore’ consiguió el primer lugar el viernes y se encaminaba a conservar la posición durante el resto del fin de semana. La reedición se proyectó en 3,060 salas de Norteamérica y llegó acompañada de nuevo material relacionado con el futuro del MCU.

Póster de ‘Avengers: Endgame Encore’ (imagen: IMDb)

La película obtuvo 11.2 millones de dólares durante el viernes, mientras las proyecciones apuntaban a un cierre cercano a los 26 millones de dólares para el domingo.

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El resultado vuelve a colocar a Joe y Anthony Russo en lo más alto de la cartelera con una película que originalmente llegó a los cines en 2019. En aquella ocasión, ‘Endgame’ terminó acumulando 2,799 millones de dólares en todo el mundo y actualmente permanece como la segunda película más taquillera de la historia, únicamente detrás de ‘Avatar’, con alrededor de 2,900 millones.

El relanzamiento llega además pocos meses antes de ‘Avengers: Doomsday’, dirigida nuevamente por los Russo y programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2026.

‘Primetime’ de Robert Pattinson debuta en segundo lugar

La principal competencia de Marvel durante el viernes fue ‘Primetime’, la nueva película de Robert Pattinson, que recaudó 8.49 millones de dólares en 2,874 salas.

Las estimaciones rivales citadas por Variety colocaban al thriller de A24 alrededor de los 20.5 millones de dólares durante su primer fin de semana.

La película está inspirada en la etapa de Chris Hansen como conductor de ‘To Catch a Predator’ y llegó a los cines después de recibir comentarios positivos tras su presentación en el Festival de Venecia. Hansen, sin embargo, se ha mostrado crítico con la manera en que la producción aborda acontecimientos vinculados con su carrera.

El tercer puesto fue para ‘The Heart of the Beast’, protagonizada por Brad Pitt, que consiguió aproximadamente 7.45 millones de dólares el viernes en 3,435 salas. La producción de Paramount, dirigida por David Ayer, apuntaba a un estreno cercano a los 20 millones durante el fin de semana completo.

Escena de los portales en ‘Avengers: Endgame’ (imagen: Marvel Studios)

‘Resident Evil’ cae al cuarto lugar después de su exitoso estreno

Después de liderar la taquilla una semana antes, ‘Resident Evil’ descendió al cuarto puesto con 6.9 millones de dólares durante el viernes. La película dirigida por Zach Cregger había debutado con 61 millones acumulados, el mejor lanzamiento registrado hasta ahora para la franquicia cinematográfica basada en los videojuegos de Capcom.

La producción protagonizada por Austin Abrams todavía podría sumar otros 23.5 millones durante su segundo fin de semana.

El regreso de ‘Endgame’ al primer puesto ocurre además mientras Marvel prepara la llegada de ‘Doomsday’, una película que reunirá nuevamente a varias figuras importantes del MCU. Antes de ese encuentro, una de las producciones más exitosas del estudio demuestra que todavía puede atraer al público a las salas incluso siete años después de su estreno original.

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