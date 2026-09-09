‘Avengers: Doomsday’ alcanza cifra récord en preventa con más de tres meses de anticipación

‘Avengers: Doomsday’ todavía está a más de tres meses de llegar a los cines, pero la nueva película de Marvel Studios ya registra un desempeño inusual en preventa. La producción dirigida por Joe y Anthony Russo ha alcanzado una cifra destacada con una anticipación muy superior a la de otros grandes estrenos, mientras crece la expectativa por el regreso de los Avengers, los Fantastic Four, los X-Men y Robert Downey Jr. como Doctor Doom.

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¿Qué tiene de especial la preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

La película ya consiguió un nivel de ventas anticipadas que, por el momento en que fue alcanzado, la coloca en una posición poco común dentro de los grandes lanzamientos de Hollywood. La clave no está únicamente en la cantidad acumulada, sino en que todavía faltan más de tres meses para su estreno, programado para el 18 de diciembre de 2026.

Mystique en ‘Avengers: Doomsday’ (imagen: Marvel Studios)

La cifra ya supera los 50 millones de dólares en preventa doméstica en Estados Unidos. La comparación histórica ayuda a dimensionar el dato: ‘Star Wars: El despertar de la Fuerza’ también superó los 50 millones de dólares en noviembre de 2015, pero lo hizo cuando faltaban menos de cuatro semanas para su llegada a los cines. En ese momento, esa cantidad fue considerada un récord.

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Esto no significa que ‘Doomsday’ ya posea la mayor preventa acumulada de la historia. ‘Avengers: Endgame’ terminó con estimaciones domésticas superiores a los 120 millones de dólares y algunas fuentes de la industria llegaron a colocarla cerca de los 140 millones antes de su estreno. Más recientemente, ‘Spider-Man: Brand New Day’ acumuló 150 millones de dólares en preventa para el jueves previo a su lanzamiento.

El público está apostando por los formatos premium

Otro dato destacado por Deadline es que más del 70% de las ventas anticipadas de ‘Doomsday’ corresponden a boletos para Infinity Vision, lo que muestra una fuerte preferencia por formatos premium.

La expectativa también se ha reflejado en la campaña promocional. El tráiler publicado en julio se convirtió en el segundo lanzamiento de un avance cinematográfico más grande registrado hasta ahora y en el tráiler más visto en la historia de Disney.

Marvel también obtuvo una respuesta considerable con la transmisión utilizada para presentar al reparto de la película. El livestream, de más de cinco horas y construido alrededor de sillas con los nombres de los actores, generó 275 millones de visualizaciones digitales y 3.1 millones de menciones en redes sociales.

Marvel llega a ‘Doomsday’ después del éxito de ‘Brand New Day’

Tom Holland en la escena de la piscina de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ (imagen: Sony/Marvel)

El desempeño anticipado de ‘Avengers: Doomsday’ ocurre después del éxito de ‘Spider-Man: Brand New Day’, que abrió con 360 millones de dólares y superó los 357.1 millones conseguidos por ‘Avengers: Endgame’ durante su primer fin de semana en 2019.

El interés también se trasladó a Disney+. Durante agosto, los títulos de Marvel acumularon más de 420 millones de horas vistas en la plataforma, el mayor registro mensual de la marca hasta ahora. Según Deadline, más de 200 millones de horas de ese incremento estuvieron relacionadas con la expectativa generada por ‘Doomsday’.

La nueva entrega reunirá a Avengers, Wakandans, New Avengers, Fantastic Four y varios integrantes clásicos de X-Men. Aunque todavía falta conocer cuánto terminará acumulando antes de diciembre, haber superado los 50 millones de dólares con tanta anticipación coloca a ‘Doomsday’ en una posición excepcional incluso entre los mayores estrenos de Marvel.

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