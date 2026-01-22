‘Avatar: Fuego y Ceniza’ | Así es el trabajo de Deborah L. Scott que compite por el Oscar a Mejor diseño de vestuario

La diseñadora habló sobre el trabajo artesanal que hay detrás de la película de James Cameron

‘Avatar: Fuego y Ceniza’ es mucho más que solo “maquillaje digital”, como suele decir James Cameron. Detrás del mundo de Pandora y sus personajes hay un enorme trabajo artesanal que fue reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La cinta está nominada a los Oscar 2026 en la categoría de Mejores efectos especiales, pero también en la de Mejor diseño de vestuario.

La película es un despliegue de efectos y animación que impresiona en cada plano. La ropa de los Na’vi, que refuerza el sentido de identidad cultural y pertenencia de cada clan, no es simple trabajo digital. La creación del vestuario de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ fue supervisada por Deborah L. Scott, diseñadora y escenógrafa que puede hacer historia en los Oscar por sus impresionantes creaciones.

¿Quién es Deborah L. Scott, la diseñadora de vestuario de ‘Avatar’?

Deborah L. Scott es una de las diseñadoras de vestuario más prestigiosas de la industria. Con una carrera de más de cuatro décadas, se ha consolidado gracias a sus creaciones, que han dado presencia a actores de prestigiosas cintas. Ganó el Oscar a Mejor diseño de vestuario por su trabajo en ‘Titanic’, cinta que reforzó su relación creativa con James Cameron.

Su trabajo de diseño también formó parte de ‘E.T., el extraterrestre’, ‘Volver al futuro’, ‘Fuego contra fuego’ y ‘Sentencia previa’. Con la ayuda de Cameron, Scott imaginó y diseñó desde cero los vestuarios ideales para las culturas de Pandora en ‘Avatar’. El proceso implicó seleccionar materiales, diseños y siluetas que reflejaran las diferencias de los clanes.

La diseñadora se caracteriza por su atención obsesiva en los detalles y por su forma de comprender cómo el vestuario puede definir a tanto a los personajes como al universo que habitan. Ese rigor le ha valido premios y una muy buena reputación en Hollywood. Sus creaciones también estuvieron presentes en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’, y le dieron a la cinta su nominación a Mejor diseño de vestuario.

Deborah L. Scott (Imagen: Disney)

El diseño de vestuario detrás de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’

Disney demostró hace tiempo que los vestuario de ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ no son simples creaciones digitales. Por medio de un detrás de cámaras, ofreció un vistazo al enorme trabajo que Deborah L. Scott y su equipo hicieron para darles personalidad a Oona Chaplin, Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver y demás actores.

El equipo de diseño creó más de 2000 artículos, entre prendas y accesorios, que fueron escaneados y digitalizados para utilizarse en la película. El desafío fue más allá de simplemente crear diseños originales y atractivos para los diversos personajes. Durante una entrevista con ‘Forbes’, la diseñadora habló de la importancia de su trabajo en la franquicia de Cameron.

“Es absolutamente vestuario. No importa si tienes un cuerpo, ya sea una persona azul de casi dos metros o una personita morada, si lo vistes, lo que lleven puesto forma parte de su identidad. Por eso, contar con un diseñador de vestuario es fundamental. Y para estas películas en particular, Jim y nuestro difunto productor, Jon Landau, insistieron mucho en contar con un diseñador de vestuario”.

Capa de los Na’vi (Imagen: Disney) Pendientes y tocado (Imagen: Disney)

El detrás de cámaras que compartió Disney muestra cómo el equipo de vestuario usó diversas técnicas para crear las prendas que adornan Pandora. Desde telares tradicionales, trabajo en cuero y tallado de madera, cada detalle sirvió para darle identidad a los miembros de los Mangkwan.

Más allá del diseño

El trabajo de Scott no se redujo a diseñar y confeccionar algunos de los vestuarios para ‘Avatar: Fuego y Ceniza’. También colaboró de cerca con los artistas de efectos especiales, una vez que su trabajo fue escaneado y recreado digitalmente. Su supervisión fue fundamental para que todos entendieran cómo se comportarían las prendas ante la presencia de viento, agua y otros elementos dinámicos.

“Los artistas no tienen ningún punto de referencia, ni del peso ni del materialidad. Es algo nunca antes visto. Nuestras piezas son únicas, están hechas a medida. Así que nadie las ha visto ni las ha tocado hasta que las hemos hecho. La comprensión y el lenguaje informático, ellos tienen que desarrollarlos”.

Capa, falda cruzada, joyas y armas (Imagen: Disney) Chal, un top y falda (Imagen: Disney)

Scott explicó que uno de los mayores retos fue trasladar al entorno digital la riqueza cromática y material de los elementos naturales del vestuario Na’vi. Un ejemplo concreto es el uso de concha de abulón, un material que aparece de forma recurrente en los distintos clanes y cuya superficie, pulida o intacta, presenta variaciones de color muy difíciles de estandarizar. Debido a los retos, la diseñadora reconoció el esfuerzo de todo su equipo.

“Simplemente no puedes hacer este trabajo solo, y si lo intentaras, nunca lo lograrías. De verdad, me apoyo en el trabajo de muchísima gente talentosa. Para mí es muy importante reconocerlos y estarles agradecida”.

