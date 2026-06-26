Autora de ‘El Diario de la Princesa’ dice que ya leyó el guion de la tercera película y es su favorito

Meg Cabot volvió a hablar de ‘El diario de la princesa’ en un momento clave para la franquicia. La autora, creadora de Mia Thermopolis en la saga literaria que Disney llevó al cine en 2001 con Anne Hathaway y Julie Andrews, reveló en entrevista con The Hollywood Reporter que ya leyó varios guiones de la tercera película. Aunque evitó adelantar detalles de la trama, Cabot aseguró que la versión más reciente es la que más le ha gustado hasta ahora. La nueva entrega será dirigida por Adele Lim, conocida por ‘Crazy Rich Asians’ y ‘Joy Ride’.

También te puede interesar: ‘El Diario de la Princesa 3’: Directora promete que la secuela mostrará ‘todo el poder’ de la reina Mia Thermopolis

¿Qué dijo Meg Cabot sobre el guion de ‘El diario de la princesa 3’?

Cabot confirmó que ha visto distintas versiones del proyecto, una película que lleva años en conversaciones y que busca continuar la historia de Mia Thermopolis después de ‘The Princess Diaries 2: Royal Engagement’. La autora no escondió su entusiasmo por el último guion que recibió.

Chris Pine, Anne Hathaway y Callum Blue en ‘The Princess Diaries 2′(©Buena Vista Pictures/Courtesy Everett Collection)

“Leí un guion y fue increíble. Les dije que no me enviaran más, porque me encanta”, dijo Cabot. “No les gusta que le cuentes a la gente lo que va a pasar todavía. Así que pensé: ‘¡Mejor no me envíen más guiones!’”

También lee: ‘El diablo viste a la moda 2’: Se revela cuánto ganaron Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt

La escritora también explicó que el regreso a este universo nunca desapareció por completo de las conversaciones internas. Según contó, ha habido varios guiones, pero el más reciente es su favorito. “Lleva mucho tiempo en fase de conversaciones. Ha habido muchos guiones, y creo que el que leí más recientemente es mi favorito. Cruzo los dedos para que sea el que utilicen; es una idea muy divertida y la apoyo al cien por cien.”

Aunque no quiso revelar elementos concretos, Cabot sí adelantó que el guion incluye guiños al material original. “Estoy muy contenta con lo que he leído hasta ahora, pero definitivamente hay ciertos elementos del libro que estaban presentes en el último guion que leí.”

La nueva novela gráfica regresa al origen literario de Mia

La entrevista también llegó por el lanzamiento de ‘The Princess Diaries: The Graphic Novel’, adaptación del primer libro de Cabot con ilustraciones de Bethany Crandall. El proyecto saldrá a la venta el 30 de junio y, de acuerdo con la autora, no toma como base la película de Disney, sino la novela publicada originalmente en 2000.

Cabot explicó que pasó varios meses adaptando el libro a un formato de guion para novela gráfica. La historia se mantiene en 1999, con Mia viviendo en Greenwich Village, Nueva York, y no en San Francisco, como ocurre en la película de Garry Marshall. También conserva un detalle importante: el padre de Mia está vivo en el libro, mientras que Disney lo eliminó de la versión cinematográfica para darle más peso a la abuela interpretada por Julie Andrews.

“Me lo dijeron porque querían darle más líneas a la abuela, y Julie Andrews iba a interpretar a la abuela, así que yo dije: ‘¡Dios mío, sí, matad al padre sin dudarlo! ¡Me da igual! ¡Quiero más Julie Andrews!’”, recordó Cabot sobre aquel cambio.

Una saga que sobrevivió al rechazo editorial y al paso del tiempo

Anne Hathaway en el set de ‘El diablo viste a la moda 2’ (imagen: Getty)

Cabot también recordó que el primer libro nació casi como una broma personal. La idea inicial era escribir sobre una chica molesta porque su madre salía con uno de sus maestros, algo inspirado en una experiencia de la propia autora. Después agregó el giro de la princesa para darle más fuerza a la historia.

El camino editorial no fue inmediato. Cabot dijo que el manuscrito fue rechazado por casi todas las editoriales de Nueva York antes de encontrar casa en HarperCollins. Curiosamente, la productora de Whitney Houston se interesó en la historia antes de que el libro estuviera publicado, lo que abrió la puerta a la adaptación cinematográfica.

Más de dos décadas después, Cabot cree que Mia sigue funcionando porque sus inseguridades son reconocibles. Aunque la premisa habla de una adolescente que descubre que pertenece a la realeza, el centro emocional está en una joven con ansiedad, poca confianza y muchas ganas de hacer lo correcto. Ese conflicto, ahora con Mia convertida en reina de Genovia, será la base emocional que la tercera película tendrá que recuperar.

No te vayas sin leer: ¿Habrá ‘El Diablo Viste a la Moda 3’? Anne Hathaway podría estar frenando la secuela