Autora de ‘Children of Blood and Bone’ explota contra la película: ‘Fue lo peor que he vivido y no quiero saber del proyecto nunca más’

Tomi Adeyemi rompió una vez más con la adaptación cinematográfica de Children of Blood and Bone en medio de las promociones mundiales. La escritora, quien participó en el guion de la película inspirada en su propia novela, asegura que la experiencia le provocó un daño profundo y ahora busca separar su nombre de una producción que llegará a salas de cine en 2027.

Tomi Adeyemi reniega de Children of Blood and Bone

La autora publicó este miércoles un video de aproximadamente cinco minutos para explicar que su rechazo no es una inconformidad reciente causada por el primer tráiler oficial. Según su relato, lleva cerca de un año y medio tratando de superar aquello que vivió durante la realización de la película. “Lo que voy a compartir no es un secreto para las personas involucradas”, afirmó Adeyemi. La escritora aseguró que los principales responsables conocen su situación y que, en lugar de aliviarla, algunas acciones ocurridas tras bambalinas habrían prolongado el conflicto.

Adeyemi relató que abandonó la producción “hiperventilando y llorando”, volvió a Estados Unidos con fuertes dolores físicos y comenzó a padecer ataques de pánico que terminaron por convencerla de que jamás podría ver la película completa. “Esta película, en la que trabajé para hacer que estar vivos fuera un poco mejor para nosotros, también es lo peor que he tenido que vivir”, declaró. Su mensaje apareció en redes sociales tan solo un día después del lanzamiento del primer avance oficial, presentado por Paramount el 28 de julio.

Tomi Adeyemi, autora de Children of Blood and Bone (Foto: Getty)

Adeyemi señaló que deseaba mantener el problema fuera de la mirada pública, pero la campaña promocional y lo que describió como nuevas provocaciones internas cambiaron su decisión. También aclaró que no pretende convertir el episodio en una disputa sin fin ni comentar cada acción de quienes participaron. “Por favor, entiendan que nunca quiero volver a escuchar sobre este proyecto. No tengo nada que decir acerca de las personas que lo hicieron. Ya no me importa. Estoy intentando seguir adelante”, expresó al final del video.

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¿Cuál es el verdadero problema de la autora con la adaptación?

Adeyemi no explicó qué acontecimiento específico provocó que abandonara el set en ese estado. Tampoco idnetificó a una persona como responsable ni detalló si el conflicto nació por decisiones creativas o relaciones laborales. La propia autora insiste en que existen testigos y que los responsables de mayor rango conocen lo sucedido, pero prefiere hablar de las consecuencias en su propia psique en lugar de describir el incidente que las originó.

Es posible que existan acuerdos de confidencialidad u otras obligaciones contractuales, algo común en producciones de esta escala, aunque Adeyemi no mencionó que alguna cláusula le impida hablar. Por otro lado, a comienzos de julio, la escritora publicó y después eliminó un video donde aparecía un chat grupal que incluía a Amandla Stenberg. En los mensajes, Adeyemi le pedía que no volviera a llamarla o escribirle, pero tampoco explicó el origen de esa ruptura.

Stenberg recibió críticas muy duras de algunos lectores por interpretar a la princesa Amari, discusión relacionada con el colorismo. La actriz respondió en un video eliminado que pensaba cuidadosamente en su tono de piel y en el espacio que ocupaba dentro de la industria, además de defender la importancia de representar distintas tonalidades. Claro que nada de ello permite asegurar que el reparto de Amari causara la salida de Adeyemi del set.

¿De qué trata Children of Blood and Bone y quiénes actúan?

Children of Blood and Bone (Foto: EW)

La historia ocurre en Orïsha, un reino inspirado en culturas de África occidental donde la magia fue exterminada por orden del rey Saran. Zélie Adebola, integrante de una comunidad perseguida, emprende una misión para devolver los poderes a su pueblo y desafiar al régimen que asesinó a su madre. Thuso Mbedu interpreta a Zélie, acompañada por Tosin Cole como su hermano Tzain. Amandla Stenberg encarna a la princesa Amari y Damson Idris aparece como el príncipe Inan, dos hijos de la familia gobernante cuya relación con la rebelión altera el rumbo del viaje.

El reparto incluye a Chiwetel Ejiofor como el rey Saran y Regina King como la reina Nehanda. Viola Davis interpreta a Mama Agba, con Idris Elba, Cynthia Erivo y Lashana Lynch entre las figuras adultas que rodean a los jóvenes protagonistas. Prince-Bythewood filmó en Sudáfrica y las Islas Canarias, privilegiando paisajes reales para construir Orïsha. El equipo atravesó zonas remotas y los actores dedicaron meses al entrenamiento físico requerido por las batallas y coreografías de la película.

Children of Blood and Bone llegará a las salas y funciones IMAX el 15 de enero de 2027.

Con información de Variety.

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