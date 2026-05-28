Chiwetel Ejiofor habla sobre la edad de Kane Parsons, director de ‘Backrooms’: ‘Me olvidé de eso en menos de 5 minutos’

Backrooms llega a salas el día de hoy con una rareza algo difícil de vender en Hollywood. Se trata de una película de horror nacida en internet, dirigida por Kane Parsons, un cineasta que todavía no cumple la edad que muchos estudios suelen exigir para confiar un estreno o para beber alcohol. La cinta de A24, protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, toma la pesadilla amarilla de los espacios liminales y la cincela en un viaje físico y mental hacia dimensiones interminables.

Chiwetel Ejiofor habla sobre Kane Parsons

Ejiofor, al dar el sí a Backrooms como actor principal, encontró un proyecto cuya tesis es que el terror no siempre nace de monstruos o lugares que podemos ver. En ocasiones solo son necesarios una una oficina vacía o una luz fluorescente para que la mente empiece a perder el piso.

La edad del director Kane Parsons, sin embargo, rondaba la charla antes de iniciar el rodaje. Tenía 19 años cuando conoció a Ejiofor, detalle importante en Hollywood, industria obsesionada con la jerarquía y el poder. Para el actor, esa inquietud duró muy poco.

Chiwetel Ejiofor en Backrooms

Ejiofor explicó que, cuando recibió el material de Backrooms, otras personas le recordaron la juventud de Parsons. Después llegó la reunión por Zoom y esa preocupación desapareció de inmediato: “Creo que en unos cinco minutos, quizá menos de cinco minutos, olvidé completamente su edad.”

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El actor añadió que Parsons estaba tan involucrado con su mundo y respondía con tal claridad sobre sus reglas, que su edad perdió toda importancia. Según su impresión, el joven cineasta conocía la mitología de Backrooms con mucha precisión y podía explicar tanto la arquitectura del horror como el viaje de sus personajes.

“Había muchísimas preguntas que hacer, y él respondía de una manera muy interesante. Sus inquietudes psicológicas sobre estos personajes estaban, para mí, muy por encima de lo que se esperaría de un joven de 19 años. Terminé completamente involucrado en querer discutir y analizar el viaje de Clark. Clark está en una etapa de vida completamente distinta a la de alguien como Kane. Aun así, tenía una intuición muy real sobre lo que podría significar ese tipo de pensamiento circular y cómo encaja dentro de la psicología de los propios Backrooms.”

El tormento psicológico de la película

Backrooms tiene una premisa engañosamente simple. Un personaje entra a una dimensión imposible y habitaciones que se parecen demasiado a lugares que cualquiera pudo haber visto en una oficina. Ejiofor dijo que el set práctico cambió su manera de actuar. El equipo construyó cerca de 30 mil pies cuadrados de espacios inspirados en Backrooms, una escala que incluso dejó atónito a Parsons cuando vio su universo convertido en un sitio real. El poder perderse ahí, tuvo un valor en la actuación de Ejiofor:

Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve en el estreno de Backrooms

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“Es una especie de tormento psicológico. Definitivamente puedes sentir esa desconexión con la realidad y esa sensación de terror que se arrastra cuando estás ahí dentro, además de pensar en lo que significaría para tu mente permanecer en ese lugar eternamente. No es un sitio muy amable con tu psicología. Por eso es tan perceptivo que la gente, al ver aquella fotografía original, sintiera inmediatamente esa auténtica sensación de angustia.”

¿De dónde surgió Backrooms?

Backrooms nació como mitos de internet. La imagen original, publicada por primera vez en 2019 en 4chan, mostraba una habitación amarillenta que perturbó a quienes la veían. Kane Parsons tomó esa semilla y la llevó a YouTube bajo el nombre Kane Pixels. Sus videos, del tipo metraje encontrado y horror psicológico, fueron un éxito y dieron paso a una serie que acumuló millones de reproducciones.

La película de A24 parte de ese imaginario y nunca se olvidó de su creador. En el reparto veremos a Chiwetel Ejiofor como Clark, Renate Reinsve como la doctora Mary Kline, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell y Avan Jogia.

Con información de The Playlist.