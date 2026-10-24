‘Alien’: Todo lo que sabemos de la nueva película que conectará con ‘Prometeo’ y ‘Covenant’

La franquicia de ‘Alien‘ continúa expandiéndose después del éxito de ‘Alien: Romulus‘ (2024) y de su reciente incursión en la televisión. Mientras los seguidores esperan conocer el futuro de los xenomorfos en el cine, 20th Century Studios prepara un nuevo proyecto que podría recuperar algunos de los elementos más importantes de las películas dirigidas por Ridley Scott durante la década pasada. Aunque todavía se desconocen numerosos detalles, la producción promete explorar una parte de la mitología de la saga que había quedado pendiente.

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¿Qué sabemos de la nueva película de ‘Alien’?

De acuerdo con una exclusiva publicada por The Hollywood Reporter el 23 de octubre, Aaron Guzikowski fue contratado para escribir el guion de una nueva película de ‘Alien‘ desarrollada por 20th Century Studios. El proyecto todavía se encuentra en sus primeras etapas y no tiene director ni fecha de estreno confirmados.

Michael Fassbender en ‘Prometeo’ (imagen: 20th Century Fox)

Scott participará como productor junto con Michael Pruss, a través de su compañía Scott Free. Por ahora, el cineasta no tiene prevsto dirigir la película, aunque su involucramiento resulta significativo debido a su larga relación con la franquicia que comenzó con ‘Alien‘ (1979).

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La elección de Guzikowski también representa un reencuentro profesional. El guionista creó ‘Raised by Wolves‘, la serie de ciencia ficción de HBO Max en la que Scott trabajó como productor ejecutivo y dirigió los primeros dos episodios. Guzikowski también escribió ‘Prisoners‘ (2013), dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, además del remake de ‘Papillon‘ (2017), con Charlie Hunnam y Rami Malek.

Según el reporte, Scott recurrió personalmente al escritor para impulsar el proyecto, cuya supervisión en 20th Century Studios estará a cargo de J.R. Young.

La conexión con ‘Prometeo’, ‘Alien: Covenant’ y el androide David

Uno de los aspectos más llamativos de esta producción es su posible relación con ‘Prometeo‘ (2012) y ‘Alien: Covenant‘ (2017), las dos precuelas dirigidas por Scott que exploraron los orígenes de los xenomorfos y los misterios relacionados con la creación de la vida.

Según las fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, el principal vínculo entre estas películas y el nuevo proyecto sería David, el androide interpretado por Michael Fassbender. Este personaje adquirió una importancia fundamental en ambas entregas, particularmente en ‘Alien: Covenant‘, donde sus experimentos biológicos y sus ambiciones creativas desempeñaron un papel central.

Sin embargo, Fassbender todavía no está vinculado oficialmente a la producción, por lo que tampoco se ha confirmado que David aparezca físicamente en la historia. El reporte no especifica si la película continuará directamente los acontecimientos de ‘Alien: Covenant’ o si utilizará elementos de su argumento para desarrollar una historia independiente.

¿Qué pasará con la secuela de ‘Alien: Romulus’?

La nueva película será independiente de una posible continuación de ‘Alien: Romulus‘, dirigida por Fede Álvarez, que revitalizó cinematográficamente la franquicia en 2024,

Cailee Spaeny en ‘Alien: Romulus’ (imagen: 20th Century Studios)

Aunque anteriormente se había hablado de una secuela, The Hollywood Reporter señala que ese proyecto permanece en una situación incierta. Por lo tanto, la película escrita por Guzikowski no debe confundirse con una segunda entrega de ‘Romulus’.

Mientras tanto, el guionista mantiene una agenda ocupada. También trabaja en una película original de ciencia ficción para Jon Watts en 20th Century Studios, una adaptación de un relato de Philip K. Dick para Sony Pictures y la película animada para adultos de ‘Death Stranding’, basada en el videojuego de Hideo Kojima.

Por ahora, la nueva producción de ‘Alien‘ permanece rodeada de misterio, pero su conexión con las precuelas de Scott plantea la posibilidad de recuperar una historia que lleva años sin tener continuidad cinematográfica.

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