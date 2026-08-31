Ridley Scott dice que ‘Prometeo’ revivió la franquicia después de ‘Alien: La Resurrección’ ‘la matara’

Sí, el xenomorfo claro que puede sobrevivir a muchas cosas; al juicio de Ridley Scott, pocas películas salen ilesas. Durante la promoción de The Dog Stars, su nueva película con Jacob Elordi y Josh Brolin, el director revisó el recorrido de la saga Alien y defendió su intervención hace unos pocos años. Cabe mencionar que el cineasta ya prepara otra historia para su futuro.

¿Ridley Scott opina que Prometeo revivió la saga?

La relación del cineasta con este universo tiene una particularidad: dirigió la película original, pero otros realizadores continuaron las aventuras de Ellen Ripley más adelante. Su regreso posterior le permitió explorar preguntas diferentes dentro de aquella mitología. Ahora, sus nuevas declaraciones dejan claro cuánto peso atribuye a sus propias aportaciones.

“Yo hice la mejor, por mucho. Punto. Fin de la puta historia”, afirmó Scott en una entrevista con Brut, recogida por The Playlist. Se refería a Alien: El Octavo Pasajero, estrenada en 1979. Su diagnóstico sobre las siguientes entregas fue igualmente tajante: “Después la dejaron morir. Después de Alien 4, la mataron”. El señalamiento habla sobre Alien: La Resurrección, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y estrenada en 1997, que reunió de nuevo a Sigourney Weaver con la criatura que había acompañado buena parte de su carrera.

Prometeo (Foto: IMDb)

Scott explicó que aquella impresión lo impulsó a buscar una nueva historia. “Voy a traerla de vuelta”, recordó haber pensado. También destacó el trabajo con Damon Lindelof para desarrollar Prometeo, película con la que recuperó la dirección de una entrega relacionada al universo que había inaugurado décadas antes.

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Estrenada en 2012, Prometeo nos contó la historia de una expedición que buscaba respuestas sobre el origen de la humanidad y encontraba una amenaza muy lejos de la Tierra. Sus créditos de guion corresponden a Jon Spaihts y Damon Lindelof; la investigación científica y las dudas sobre nuestros creadores acompañaron así al terror espacial.

Conviene recordar algunos puntos sobre esa supuesta muerte de la franquicia de la que habla Ridley Scott, pues entre La Resurrección y Prometeo llegaron Alien vs. Depredador, en 2004, y su continuación, en 2007. Hubo películas durante ese intervalo, pero claro que ninguna estuvo a la altura de la primera.

¿A Ridley Scott le gustó Alien: Romulus?

Para AlloCiné, Ridley solo dijo que Romulus “está bien”, pero también consideró que la franquicia necesitaba ayuda y conectó esa apreciación con su decisión de involucrarse otra vez en la escritura de una película. En contraposición, en octubre de 2023, Fede Álvarez contó que había mostrado un primer montaje a Scott de Romulus y recibido una reacción entusiasta. Según el realizador uruguayo, después de verla hablaron aproximadamente una hora sobre los aspectos que le habían gustado.

Sigourney Weaver en Alien: La Resurrección (Foto: IMDb)

En agosto de 2024, Scott también expresó alivio al reconocer el potencial de Romulus, sin embargo, había enviado observaciones a Álvarez. Su respaldo inicial incluyó sugerencias concretas para conservar el ritmo y evitar que la abundancia de acontecimientos debilitara la película. Además, Scott participó como productor de Romulus, estrenada en 2024 y protagonizada por Cailee Spaeny y David Jonsson. Aborda la historia de jóvenes colonizadores y obreros espaciales que exploran una estación abandonada.

¿El director tiene planes para más películas de Alien?

Scott aseguró que está reescribiendo la siguiente película de Alien y que pretende recuperar el camino de Prometeo y Alien: Covenant. El personaje principal será David, el androide interpretado por Michael Fassbender, cuya historia quiere continuar después de los acontecimientos de la entrega estrenada en 2017.

En otra entrevista, concedida a Los Angeles Times, habló de las ambiciones de David y de su interés por una inteligencia artificial que pierde el control. El personaje ofrece al cineasta una amenaza diferente, pues se trata de una creación humana con proyectos propios, más allá del peligro físico del xenomorfo.

Por separado, la continuación de Romulus sigue en desarrollo. Steve Asbell, responsable de producción de 20th Century Studios, negó a principios de agosto un rumor que la daba por archivada.

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